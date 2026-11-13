Archivo - El consumo diario de alcohol cae del 9,8% al 8,7% en un año, según el 'IX Estudio de Salud y Estilo de Vida' de Aegon - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BRIANAJACKSON - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo diario de alcohol ha caído del 9,8 al 8,7 por ciento entre los españoles en un año, según ha constado el 'IX Estudio de Salud y Estilo de Vida' llevado a cabo por la compañía aseguradora Aegon, que muestra, no obstante, que su ingesta "sigue siendo un hábito ampliamente extendido en España".

De cualquier forma, "la forma de consumirlo está cambiando", recoge el documento en relación con el alcohol, al tiempo que expone que el 84,2 por ciento de los ciudadanos afirma consumir bebidas alcohólicas en alguna ocasión, cifra que se mantiene prácticamente estable con respecto a años anteriores. Sin embargo, existe una evolución en los hábitos de consumo, ya que gana terreno uno más esporádico y moderado.

Así, la investigación evidencia que también ha disminuido la ingesta de dos o tres veces por semana -del 26,3 al 20,2 por ciento-, mientras ha aumentado el número de personas que afirma beber solo de forma ocasional: uno de cada cuatro consumidores (26,7%) afirma hacerlo solo de forma esporádica, dato que era del 22,3 por ciento en 2025. A juicio de los autores, ello "refleja una tendencia hacia patrones de consumo menos intensivos".

En este sentido, se observa que ha aumentado hasta el 78,9 por ciento el porcentaje de consumidores que destina menos de 50 euros al mes a productos con alcohol, frente al 75,4% registrado el año pasado. Por su parte, ha descendido el de quienes realizan un mayor desembolso: solo el 4 por ciento destina entre 100 y 200 euros al mes, "reforzando la evolución hacia un consumo más contenido tanto en frecuencia como en gasto".

MAYOR INGESTA ENTRE LOS HOMBRES

A colación de la celebración, este domingo, 15 de noviembre, del Día Mundial Sin Alcohol, el estudio también ha evaluado los parámetros por género y edad. De este modo, se aprecia que el consumo de alcohol sigue siendo más habitual entre los hombres (89,5%) que entre las mujeres (79,1%) y, por franjas de edad, los niveles de ingesta se mantienen elevados en todos los grupos, con porcentajes que oscilan entre el 83 y el 86,9 por ciento, aunque descienden ligeramente entre los mayores de 65 años (80%).

Con todo, los autores han concluido que, en conjunto, los resultados "reflejan que el alcohol continúa formando parte de los hábitos de consumo de la mayoría de los españoles, pero cada vez con un patrón más moderado". "La evolución observada en los últimos años apunta a una menor intensidad en el consumo habitual y a un mayor peso de las ocasiones puntuales, una tendencia que también se traduce en un menor gasto y que refleja una relación más ocasional con las bebidas alcohólicas", han finalizado.