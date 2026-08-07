Consumo alerta de la posible presencia de fragmentos de vidrio en cinco lotes de confituras y miel de Bonne Maman

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MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado este viernes de la posible presencia de fragmentos de vidrio en cinco lotes de confituras y de miel de la marca Bonne Maman, según ha conocido por una notificación de las autoridades sanitarias de Cantabria.

Los productos afectados son 'Confitura de fresa 30 g', con números de lote K154, K155 y K156; 'Confitura de frambuesa 30 g', con número de lote K154; y 'Miel', con número de lote K157. Todos ellos con fecha de consumo preferente 30/06/2028 y presentados en tarro de vidrio con un peso por unidad de 30 gramos.

Esta información es resultado del autocontrol de la propia empresa fabricante, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.