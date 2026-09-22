El consumo de alcohol baja en EEUU tras el repunte de la pandemia, pero sigue por encima de 2018

Archivo - Amigos bebiendo alcohol en un bar. - JACOBLUND/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio transversal nacional de la Keck Medicine de la Universidad del Sur de California y la Universidad Thomas Jefferson (Estados Unidos) ha revelado que el consumo de alcohol en Estados Unidos disminuyó ligeramente en 2024 tras alcanzar niveles elevados durante e inmediatamente después de la pandemia de COVID-19.

Tal y como se publica en 'Annals of Internal Medicine', los investigadores observaron descensos tanto en el consumo general de alcohol como en el consumo excesivo en comparación con 2022, siendo algunas de las mayores reducciones las registradas entre los adultos jóvenes y los hombres. Sin embargo, el consumo de alcohol se mantiene en niveles iguales o superiores a los previos a la pandemia en muchos grupos, especialmente entre los adultos mayores.

* Los investigadores analizaron datos de una encuesta representativa a nivel nacional de 114.352 adultos estadounidenses que participaron en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud entre 2018 y 2024. Examinaron las tendencias en el consumo de alcohol, tanto general como excesivo, definido según los criterios del Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo.

En comparación con 2022, la prevalencia del consumo general y excesivo de alcohol disminuyó en 2024. El consumo de alcohol se redujo particularmente entre la generación Z, y los millennials experimentaron las mayores reducciones en el consumo excesivo. A pesar de estas mejoras, las tasas de consumo de alcohol generalmente se mantuvieron más altas que antes de la pandemia en 2018, y los adultos de 50 a 64 años mostraron aumentos continuos tanto en el consumo general como en el excesivo de alcohol durante el período de estudio.

Los autores concluyen que, si bien los hallazgos sugieren un cambio nacional hacia un menor consumo de alcohol, aún podrían ser necesarios esfuerzos específicos para las mujeres y los adultos mayores, quienes no han experimentado el mismo grado de disminución.