Consumir cinco fármacos podría ralentizar la progresión del deterioro cognitivo leve hacia el Alzheimer

Investigadores del estudio - CEU

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de los Departamentos de Farmacia y Matemáticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), junto con el Grupo de Investigación en enfermedad de Alzheimer del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLaFe), han publicado un estudio que evalúa el posible impacto de la polifarmacia o consumo de cinco o más fármacos diarios en el avance en la progresión del deterioro cognitivo leve hacia la enfermedad de Alzheimer (EA) en más de 4.500 casos.

Según han explicado los autores del estudio --un equipo multidisciplinar de farmacéuticos y matemáticos--, la polifarmacia, entendida como el consumo de cinco o más fármacos a diario, ha sido considerada un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, sobre todo, en adultos mayores, debido a los posibles efectos adversos e interacciones de su medicación.

Sin embargo, este trabajo sugiere que la polifarmacia podría estar asociada con una ralentización en la evolución de deterioro cognitivo leve hacia la enfermedad de Alzheimer. Para la investigación se han analizado de forma anonimizada las historias clínicas electrónicas (HCE) de 4.557 adultos, proporcionadas por la Conselleria de Sanidad.

Los casos seleccionados corresponden a pacientes que han estado tomando la medicación durante al menos seis meses para tener una exposición sostenida al tratamiento antes del primer diagnóstico registrado de deterioro cognitivo leve.

Los resultados obtenidos podrían deberse, en parte, a que los fármacos más prevalentes entre los usuarios de polifarmacia son, normalmente, aquellos utilizados para tratar enfermedades cardiovasculares y psiquiátricas, como podría ser la depresión.

Un mejor control de estas patologías podría explicar los resultados obtenidos, según han indicado los autores del estudio. A pesar de lo llamativo de los datos, el equipo investigador también ha advertido de que, al tratarse de un estudio observacional, no se puede establecer una relación de causa-efecto.

Los resultados podrían reflejar que los pacientes con mayor carga farmacológica reciben un seguimiento médico más estrecho o que el control de sus enfermedades de base, como la diabetes o la hipertensión, es lo que realmente protege su salud cognitiva.

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Otro de los resultados relevantes del estudio, publicado en la revista Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (A&D: DADM) de la Alzheimer's Association, es la existencia de patrones específicos según el sexo del paciente.

Por una parte, en las mujeres se ha observado que el uso de antidiabéticos, antitrombóticos, sedantes y antidepresivos se asocia principalmente con una menor tasa de progresión a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en hombres el uso de antihipertensivos se asocia con una menor progresión hacia esta enfermedad.

Estos resultados subrayan la "importancia" de la medicina personalizada y la perspectiva de sexo en el tratamiento farmacológico de los mayores, ya que la combinación de tratamientos para patologías crónicas puede influir de manera distinta en el cerebro de un hombre o de una mujer.

El estudio destaca también por plantear nuevas hipótesis para futuras investigaciones clínicas que permitan diseñar estrategias más seguras y eficaces para frenar el avance de la enfermedad de Alzheimer, siempre teniendo en cuenta las diferencias biológicas y de salud entre sexos.

Son autores del estudio los investigadores Mar García-Zamora, del Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y del Grupo de Investigación en Enfermedad de Alzheimer del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), al que pertenece también la investigadora Consuelo Cháfer; y los investigadores Antonio Falcó, Juan Pardo, Miriam Esteve y Alejandro Martínez-Gracia, profesores del Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación de la CEU UCH en sus campus de Valencia y Elche. Mar García-Zamora y Juan Pardo están vinculados también a la Cátedra DeCo-MICOF-CEU UCH sobre deterioro cognitivo de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana (MICOF).