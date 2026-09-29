Consumir cannabis casi a diario se relaciona con una peor respuesta a la epilepsia

Archivo - Mujer porro - LORDHENRIVOTON/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) señala que los adultos con epilepsia difícil de tratar que consumían cannabis casi a diario presentaban más del doble de convulsiones al año y desarrollaban resistencia a los medicamentos anticonvulsivos con mayor rapidez en comparación con quienes no lo consumían.

El estudio se publica en la revista 'Epilepsia'. Los autores recuerdan que los resultados no permiten establecer que el consumo de cannabis empeore la epilepsia, pero sí señalan que existe una asociación preocupante.

Los autores examinaron a 64 adultos con epilepsia resistente a los fármacos, cuando dos o más medicamentos anticonvulsivos no han controlado las crisis, que fueron ingresados ??en una unidad especializada donde los médicos observan la actividad convulsiva en tiempo real para determinar si se necesita ajustar la medicación o realizar una cirugía.

Alrededor de un tercio de ellos informó consumir cannabis con fines recreativos casi a diario, y el 90% de estos consumidores frecuentes experimentaron los tipos de crisis convulsivas más asociados con lesiones y muerte súbita inesperada en la epilepsia, a menudo denominadas crisis de gran mal o crisis tónico-clónicas generalizadas. En contraste, aproximadamente la mitad de los no consumidores no experimentaron este tipo de crisis.

Aaron F. Struck, profesor asociado de neurología en WashU Medicine, titular inaugural de la Cátedra de Epilepsia en el Hospital Barnes-Jewish y autor principal del estudio, comenta que los hallazgos hacen que valga la pena hablar directamente con los pacientes sobre el consumo de cannabis, especialmente con aquellos que lo usan para problemas como el insomnio, para los cuales existen tratamientos más probados.

"No existen datos concluyentes que demuestren que el consumo de cannabis empeore la epilepsia", relata Struck. "Pero si alguien usa cannabis para aliviar la ansiedad o los problemas de sueño, prefiero tratar esos problemas con medicamentos que conocemos bien, en lugar de algo que no está regulado y cuyo impacto en el cerebro desconocemos".

Struck señala que la investigación fue impulsada por una tendencia que había observado en el tratamiento de pacientes con epilepsia en medio del auge del consumo recreativo de cannabis en los últimos años. "Atendía a pacientes con convulsiones terribles, epilepsia muy grave, que no presentaban ninguno de los factores de riesgo habituales", comenta. "Lo único que tenían en común era el consumo frecuente de cannabis de alta potencia. Se trata de una variable incontrolada que aparecía cada vez con más frecuencia en mi consulta, y que nadie había estudiado a fondo".

Una forma purificada de cannabidiol (CBD), un compuesto químico no psicoactivo del cannabis, está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de algunas formas graves de epilepsia. Sin embargo, este medicamento no contiene tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis. En estudios con animales, se ha demostrado que el CBD suprime las convulsiones; el THC podría tener el efecto contrario. Según estudios recientes sobre la potencia del cannabis, el que se vende en el mercado recreativo tiene cada vez un contenido más alto de THC y más bajo de CBD.

Para explorar la relación entre el consumo frecuente de cannabis y la epilepsia, Struck y Santiago Philibert-Rosas, doctor en medicina e investigador de su laboratorio y primer autor del estudio, analizaron los registros de pacientes tratados entre 2019 y 2024 en una unidad de monitorización de epilepsia de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), donde ambos trabajaban en ese momento. Compararon a 22 consumidores frecuentes de cannabis recreativo (personas que declararon consumir cannabis 20 días al mes o más) con 42 personas que no lo consumían.

Según Philibert-Rosas, entre los usuarios frecuentes se observó un conjunto claro de características: pacientes de veintitantos años, en su mayoría varones, sin los factores de riesgo habituales de la epilepsia, cuyas crisis epilépticas se agravaron rápidamente desde su inicio hasta su ingreso en la unidad de monitorización de la epilepsia.

En general, los consumidores frecuentes de cannabis presentaban convulsiones más recurrentes y graves que los no consumidores. Ingresaban en la unidad de monitorización de epilepsia para pacientes hospitalizados, lo que indicaba que sus medicamentos prescritos habían dejado de ser eficaces para controlar las convulsiones, un promedio de cinco años después de su primera convulsión, en comparación con los 18 años de los no consumidores, y recibían el alta con una mayor cantidad de medicamentos anticonvulsivos a pesar de haber padecido epilepsia durante mucho menos tiempo.

El estudio no pudo determinar si el consumo de cannabis fue responsable de los hallazgos clínicos más graves entre los consumidores frecuentes. Sin embargo, los investigadores descubrieron que, entre 15 consumidores frecuentes cuyos historiales clínicos pudieron documentarse, todos comenzaron a consumir cannabis antes de sufrir su primera convulsión, lo que reduce la probabilidad de que lo hicieran con la esperanza de mejorar su epilepsia.

Una epilepsia tan grave suele dejar cicatrices visibles en el hipocampo, una estructura con forma de caballito de mar situada en lo profundo del cerebro, fundamental para la memoria y donde se originan muchas crisis epilépticas. Sin embargo, las resonancias magnéticas cerebrales de los usuarios frecuentes parecían en gran medida normales, lo que le indicó a Struck que se trataba de algo distinto al proceso patológico habitual. El THC actúa sobre los receptores más densos en esas mismas regiones cerebrales, lo que sugiere que las crisis de estos pacientes podrían deberse a un daño en la forma en que se activan los circuitos cerebrales, en lugar de a un daño físico.

El equipo está diseñando un estudio más amplio y multicéntrico, que incluirá regiones geográficas con distintos historiales de legalización del cannabis y datos sobre patrones de consumo, como la cantidad de personas que lo consumen, las edades en las que lo hacen y la forma en que lo hacen, para llegar a un grupo de pacientes más diverso. En lugar de que los pacientes informen sobre su propio consumo de cannabis, los investigadores planean incorporar mediciones objetivas al momento del ingreso para obtener una estimación más precisa de lo que realmente consumen.

"En este momento, la respuesta honesta cuando un paciente pregunta si su consumo de cannabis está afectando sus convulsiones es que no estamos seguros. Estudios más amplios nos ayudarán a darles una respuesta real, para que puedan tomar una decisión informada", finaliza Philibert-Rosas.