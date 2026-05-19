Las consultas por ansiedad infantil se disparan un 300% en Atención Primaria en EEUU en solo diez años

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio liderado por investigadores del Instituto Harvard Pilgrim Health Care, la Universidad de Boston, el Centro Médico de Boston, la Facultad de Medicina UMass Chan y la Universidad de Brown, todas instituciones de Estados Unidos, revela que los problemas de salud mental infantil se presentan con mayor frecuencia durante las consultas de rutina con médicos de atención primaria.

Publicado en 'JAMA Network Open', el estudio muestra un aumento constante durante la última década, con incrementos especialmente significativos en las consultas relacionadas con la ansiedad.

Los investigadores estudiaron las reclamaciones de seguros médicos de casi todos los niños asegurados de entre 1 y 18 años en Massachusetts entre 2014 y 2023. Esto incluyó datos de aproximadamente 1,8 millones de niños durante 10 años.

El estudio reveló que las consultas de Atención Primaria que incluían un diagnóstico de salud mental aumentaron de aproximadamente 6 consultas por cada 100 niños en 2014 a casi 10 consultas por cada 100 niños en 2023. Las consultas relacionadas con la ansiedad experimentaron el mayor cambio, con un aumento del 300% durante la década. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) siguió siendo el problema de salud mental más frecuente abordado en las consultas de atención primaria.

"Aproximadamente uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental, pero muchas familias tienen dificultades para acceder a atención especializada en este campo", comenta Megan Cole, autora principal y profesora asociada de medicina poblacional en el Instituto Harvard Pilgrim Health Care de la Facultad de Medicina de Harvard. "Nuestros hallazgos demuestran que los médicos de Atención Primaria atienden cada vez más a niños con problemas de salud mental, especialmente ansiedad".

La mayoría de los niños pueden conseguir fácilmente una cita con un médico de Atención Primaria. Sin embargo, muchos niños con problemas de salud mental no pueden conseguir una cita con un especialista en salud mental.

Esto se traduce en que los niños suelen acudir a su médico de cabecera con más frecuencia que a un especialista en salud mental. Por ello, los centros de atención primaria pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación y el tratamiento precoz de los problemas de salud mental.

"Dado que casi todos los niños tienen acceso a la atención primaria, esto representa una gran oportunidad. Con la capacitación y el apoyo adecuados, los centros de atención primaria pueden ayudar a detectar, diagnosticar y tratar afecciones de salud mental, o conectar a las familias con los servicios de atención médica", destaca Cole.

Los investigadores señalan que sus hallazgos indican una creciente necesidad de mayor capacitación y cursos en salud mental en la Atención Primaria pediátrica. Esto incluye apoyo para el manejo de afecciones comunes como la ansiedad y el TDAH, así como modelos que integren los servicios de salud mental directamente en las prácticas de atención primaria. Asimismo, los modelos de atención integrada pueden ayudar a reducir las barreras de acceso a los servicios de salud mental para niños y familias.

No obstante, los autores advierten que el estudio solo analizó a niños de Massachusetts y se basó en datos de reclamaciones de seguros, que podrían no reflejar todos los problemas de salud mental. El estudio tampoco examinó las diferencias por edad, sexo o tipo de práctica médica. Sin embargo, los investigadores argumentan que los resultados ponen de manifiesto una clara tendencia: las necesidades de salud mental de los niños se abordan cada vez más en la atención primaria, y el sistema sanitario debe estar preparado para respaldar ese cambio.