La consulta del pediatra, nueva aliada inesperada para que los padres dejen el tabaquismo

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MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP) han descubierto que un nuevo sistema automatizado de tratamiento del tabaquismo, integrado en la atención pediátrica de rutina, contribuyó a un aumento absoluto del 3,9% en el abandono del tabaquismo entre las madres.

Este impacto a nivel poblacional podría traducirse en decenas de miles de padres que dejan de fumar cada año y proteger a cientos de miles de niños de la exposición al humo de segunda mano. El estudio, publicado en la revista 'Pediatrics', demuestra cómo la tecnología puede ampliar las intervenciones preventivas sin sobrecargar al personal clínico.

Más del 40% de los niños en Estados Unidos están expuestos al humo de segunda mano, lo que aumenta su riesgo de infecciones respiratorias, crisis asmáticas y muerte prematura. Los padres que dejan de fumar no solo aumentan su propia esperanza de vida, sino que también disminuyen la probabilidad de que sus hijos se conviertan en fumadores en el futuro.

Si bien algunos padres fumadores pueden no tener un médico de cabecera, sí buscan atención primaria para sus hijos varias veces al año. Los investigadores han estado trabajando en la implementación de la intervención CEASE (Clinical Effort Against Secondhand Smoke Exposure) para abordar el tabaquismo parental, brindándoles acceso rutinario a recursos para dejar de fumar durante las consultas de atención primaria pediátrica.

"Hemos creado un sistema que elimina las barreras tradicionales, como la falta de tiempo del profesional, las dificultades para prescribir medicamentos y la sobrecarga de trabajo", explica el autor principal del estudio, Brian Jenssen, profesor adjunto de Pediatría en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania y pediatra en CHOP.

Al automatizar la evaluación, añade, "la motivación y la conexión con tratamientos basados en la evidencia, llegamos a un gran número de padres en un momento en que ya están centrados en la salud de sus hijos".

"Millones de padres fumadores acuden anualmente a consultas pediátricas, por lo que incluso una pequeña pero notable disminución en el abandono del tabaquismo puede traducirse en decenas de miles de personas adicionales que dejan de fumar cada año, lo que protege a cientos de miles de niños de la exposición al humo de segunda mano", agrega el doctor Alexander Fiks, coautor principal del estudio , pediatra y director de Clinical Futures y del Proyecto de Posibilidades: Innovación en la Atención Primaria Pediátrica en CHOP.

EL DATO QUE HA SORPRENDIDO A LOS INVESTIGADORES

Partiendo de los hallazgos de un estudio previo, los investigadores realizaron un estudio retrospectivo de padres cuyos hijos recibieron atención en 12 consultorios pediátricos en un ensayo aleatorizado por conglomerados entre junio de 2021 y agosto de 2024. Se implementó un sistema automatizado de tratamiento para padres con tabaquismo vinculado a la historia clínica electrónica en seis consultorios, mientras que los otros seis solo realizaron exámenes de detección sin seguimiento. Este estudio analizó las tasas de abandono del tabaquismo autoinformadas entre los padres que declararon fumar durante el período de estudio.

Este análisis incluyó a todos los padres que completaron los cuestionarios durante la atención rutinaria, excluyendo a los padres inscritos en el ensayo. El equipo analizó las tasas de abandono del tabaquismo autoinformadas entre los padres que declararon fumar durante el período de estudio.

Tras analizar datos de más de 55.000 padres, el estudio reveló que las tasas de abandono del tabaquismo fueron un 3,9% superiores en quienes recibieron atención a través del sistema, en comparación con quienes no recibieron las recomendaciones ni acceso a tratamientos basados ??en la evidencia. Este aumento en el abandono del tabaquismo solo se observó en las madres participantes. Entre los padres fumadores, no se encontraron diferencias en las tasas de abandono. En general, el sistema no requirió capacitación adicional para el personal clínico y se implementó dentro de los flujos de trabajo existentes de la historia clínica electrónica, lo que facilita su escalabilidad a otros sistemas de salud pediátrica.

"Millones de padres fumadores acuden anualmente a consultas pediátricas, por lo que incluso una pequeña pero notable disminución en el abandono del tabaquismo puede traducirse en decenas de miles de personas adicionales que dejan de fumar cada año, lo que protege a cientos de miles de niños de la exposición al humo de segunda mano", finaliza Fiks.