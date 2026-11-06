Constantes y Vitales premia investigaciones sobre cáncer, aterosclerosis y cribado neonatal en su 12ª edición

Los Premios Constantes Y Vitales, Impulsados Por Lasexta Y La Fundación AXA - LASEXTA Y LA FUNDACIÓN AXA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Constantes y Vitales, impulsados por laSexta y la Fundación AXA, han reconocido en su 12ª edición a seis investigadores y una campaña de divulgación en prevención médica por sus aportaciones a la investigación biomédica y la salud, siendo este año galardonados la investigación sobre cáncer, aterosclerosis y el cribado neonatal.

La ceremonia de entrega se ha celebrado este jueves en Madrid y ha contado con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García, y la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno, entre otras autoridades.

Los premios, presentados por Mamen Mendizábal, han contado con el respaldo de laSexta y la Fundación AXA. Desde su creación en 2014, la iniciativa ha destinado 1,2 millones de euros a impulsar la investigación biomédica a través de sus diferentes ediciones.

Durante el acto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que estos galardones "son una manera de remarcar lo invisible" y ha afirmado que "es la ciencia la que mueve el mundo y la que da esperanza. Porque todos, al final, somos pacientes y necesitamos una sociedad que nos cuide".

En la categoría de mejor publicación biomédica en investigación clínica, el premio ha recaído en Esperanza Elías-Cabot, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por un estudio publicado en 'Nature Medicine' sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en el cribado de cáncer de mama mediante mamografía y tomosíntesis digital.

El ensayo, realizado con 31.301 mujeres, detectó 252 cánceres y mostró que el uso de IA permitió reducir un 63,6% el volumen de lecturas realizadas por radiólogos e incrementar un 15,2% la tasa de detección de cáncer.

El galardón a la mejor publicación biomédica en investigación básica ha distinguido a Annalaura Mastrangelo e Iñaki Robles-Vera, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), por un trabajo sobre el propionato de imidazol, un metabolito producido por la microbiota intestinal que favorece la aterosclerosis.

La investigación ha demostrado que este compuesto puede contribuir al desarrollo de placas arteriales en modelos animales y que el bloqueo de su receptor previene la aterosclerosis inducida por el metabolito y reduce su progresión en ratones sometidos a una dieta rica en colesterol.

INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN

El Premio Constantes y Vitales al Joven Talento en Investigación Biomédica ha recaído en José Javier Fuster Ortuño, del CNIC, cuya línea de investigación estudia la relación entre la hematopoyesis clonal, la inflamación y las enfermedades cardiovasculares. Esta categoría cuenta con una dotación directa de 100.000 euros para garantizar la continuidad de las investigaciones del premiado.

Por su parte, el reconocimiento a la mejor campaña de divulgación en prevención médica ha sido para la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles por 'Nadie debería llegar tarde', una iniciativa centrada en la importancia del cribado neonatal y el diagnóstico precoz de enfermedades raras potencialmente tratables.

La campaña ha recogido más de 300.000 firmas ciudadanas y, según la información facilitada por la organización, ha contribuido a impulsar la aprobación de la Ley sobre el Programa de Cribado Neonatal, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio de 2026.

El premio a la trayectoria científica en investigación biomédica se ha concedido 'ex aequo' a los oncólogos Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), y Luis Paz-Ares, del Hospital Universitario 12 de Octubre, por sus contribuciones al desarrollo de nuevas terapias, la medicina de precisión y la investigación clínica en cáncer.