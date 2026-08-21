Consorcio internacional con miembros españoles halla regiones del genoma asociadas con trastorno límite de personalidad - ISCIII

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un consorcio internacional con participación de miembros españoles ha llevado a cabo un estudio por el que se han identificado regiones del genoma asociadas de forma consistente con el trastorno límite de la personalidad, lo que podría ofrecer las primeras pistas genéticas del mismo.

En concreto, este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Nature Genetics', ha contado con la intervención de representantes del tarraconense Hospital Universitario Institut Pere Mata (HUIPM) de Reus y del Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud (IRB CatSud). Este es el mayor análisis genético realizado hasta ahora sobre esta condición médica.

Según han indicado los científicos, que han manifestado que la realizada es la primera investigación de este tipo sobre un trastorno de la personalidad que obtiene resultados concluyentes, se han identificado 11 regiones del genoma y nueve genes que podrían contribuir al desarrollo de este trastorno. Asimismo, se estima que las variantes genéticas comunes analizadas explican en torno al 17 por ciento de la susceptibilidad al mismo.

"Este resultado confirma que el trastorno límite de la personalidad tiene una arquitectura poligénica, es decir, que está causado por el efecto conjunto de muchísimas variantes de pequeño efecto, exactamente como ocurre con la esquizofrenia, la depresión o el trastorno bipolar", han continuado en relación con una enfermedad mental que afecta a cerca del 2 por ciento de la población en los países occidentales y que suele empezar en la adolescencia y diagnosticarse aproximadamente tres veces más a menudo en mujeres que en hombres.

Este trastorno se caracteriza por una inestabilidad persistente en las emociones, en las relaciones con los demás y en la imagen de uno mismo, asociándose a menudo a conductas autolesivas y a un riesgo elevado de suicidio. "A pesar de su gravedad, no existe ningún fármaco aprobado específicamente para tratarlo y sus bases biológicas siguen siendo poco conocidas", han declarado los expertos.

COMBINACIÓN DE DATOS DE 27 ESTUDIOS

Ante ello, este estudio ha combinado datos de 27 ensayos clínicos, biobancos y cohortes poblacionales de 14 países, coordinados desde el Instituto Central de Salud Mental de Mannheim (Alemania) en el marco del 'Consorcio de Genómica Psiquiátrica'. En el mismo ha intervenido también el grupo de investigación Genética y Ambiente en Psiquiatría (GAP) del HUIPM-IRB CatSud-URV y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), a través de una de las dos cohortes independientes que han servido para confirmar los resultados obtenidos en el análisis principal.

Este trabajo, al que también han contribuido otros grupos del CIBERSAM, como los de los hospitales barceloneses de la Santa Creu i Sant Pau y Universitari Vall d'Hebron, ha mostrado, además, que el riesgo genético de este trastorno se solapa de forma notable con el de otros mentales, especialmente el de estrés postraumático, la depresión y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), así como con la conducta antisocial y las medidas de suicidio y autolesión.

"Sin embargo, se han detectado coincidencias con enfermedades físicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la diabetes tipo 2, la obesidad y la hipertensión", han proseguido los autores, quienes han añadido que "este hallazgo es especialmente relevante porque una parte importante de la reducción de la esperanza de vida de las personas con trastorno límite de la personalidad se atribuye a problemas de salud física, reforzando la necesidad de un abordaje asistencial que tenga en cuenta el conjunto de la salud de la persona".

Al respecto, la responsable del grupo de investigación GAP, Elisabet Vilella, ha manifestado que "estos resultados demuestran que el trastorno límite de personalidad tiene una base biológica comparable a la de otros trastornos mentales graves y es una evidencia que debería ayudar a reducir el estigma que todavía pesa sobre las personas que lo padecen y sus familias".