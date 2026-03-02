Consolidar rutinas estables que reduzcan el perímetro de la cintura "marca la diferencia" frente a la obesidad

Archivo - Obesidad. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / @ FRED WAGNER - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El médico de Familia Francisco Javier Ortega Ríos, ha destacado que consolidar rutinas estables que permitan reducir de forma progresiva el perímetro de la cintura y proteger la salud a largo plazo "marca la diferencia" en el tratamiento de la obesidad, por lo que ha abogado por cambiar la perspectiva tradicional centrada únicamente en el peso total.

"Cuando hablamos de peso, lo más importante no es la báscula. El verdadero problema radica en la grasa visceral, la que se acumula en el abdomen y que rodea a órganos vitales, aumentando el riesgo de diabetes, infarto e ictus", ha explicado el experto, líder del proyecto 'Los 12 pilares para la prevención y cuidado de las enfermedades crónicas'.

Esta iniciativa, impulsada por Novo Nordisk y la Fundación RedGDPS, busca transformar el enfoque reactivo de la enfermedad fomentando una cultura proactiva basada en la prevención y el autocuidado.

"Es un programa que nace para impulsar un cambio sostenido en la forma de abordar la salud crónica. Al articular un recorrido educativo de 12 meses, en el que cada uno de ellos se orienta a un ámbito clave de prevención, se favorece que la información se integre de forma efectiva y que las personas incorporen hábitos saludables con mayor facilidad", ha detallado.

PRIMER PILAR: CONTROL DEL PESO

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este miércoles, se ha puesto en marcha la primera fase práctica del proyecto centrada en el primer pilar: el control del peso.

Los estudios recientes evidencian un incremento sostenido del exceso de peso en la población adulta. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas en 2023, el 40 por ciento de los adultos presenta sobrepeso y alrededor del 15 por ciento padece obesidad, datos que sitúan a esta condición como un desafío de salud pública de primer orden.

En este sentido, Ortega Ríos ha instado a poner el foco en reducir el perímetro de la cintura, con lo que se puede prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Para ello, ha incidido en poner en práctica "cambios del estilo de vida sostenidos", que incluyan alimentación equilibrada, ejercicio físico regular y mucha constancia para mantener estos hábitos saludables.

"Disminuir unos centímetros ese perímetro ha demostrado mejorar la glucosa, la presión arterial y el colesterol", ha resaltado el doctor.