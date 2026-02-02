Un consenso internacional llama a priorizar la búsqueda de métodos de detección temprana del cáncer de vías biliares

Archivo - Hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores, con participación del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa y el área de enfermedades hepáticas y digestivas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBEREHD), ha llamado a reforzar la búsqueda de métodos de detección temprana y de biomarcadores de respuesta a terapia para el cáncer de vías biliares, entre otras prioridades incluidas en el tercer Consenso Internacional sobre la enfermedad.

Se trata del segundo cáncer primario de hígado más prevalente a nivel mundial. Aunque aún se considera un cáncer poco frecuente, los casos se están incrementando, en parte debido al aumento de los factores de riesgo y su mejor diagnóstico. En los últimos años se ha avanzado en su conocimiento y se han aprobado nuevos tratamientos, pero sigue siendo un cáncer altamente agresivo, con una supervivencia limitada tras el diagnóstico.

El consenso, publicado en 'Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology', ofrece una evaluación exhaustiva y crítica del conocimiento actual sobre la enfermedad e integra los últimos avances al respecto, detalla aspectos básicos, traslacionales y clínicos y define líneas futuras de investigación.

Entre otros aspectos, incluye una recomendación expresa para la clasificación anatómica, histológica y molecular de los tumores, lo que puede tener un impacto relevante tanto en los tratamientos actuales como en los futuros, así como en la evaluación de esta enfermedad en comités multidisciplinares.

Respecto a las prioridades en investigación, destaca la necesidad de mejorar el conocimiento en la modulación del microambiente tumoral y entender mejor el papel de las terapias locales y en combinación con las sistémicas.

Las recomendaciones de expertos se han elaborado con la participación de 147 líderes de opinión internacionales procedentes de 35 países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, África y Oceanía, lo que subraya la relevancia global y el amplio consenso científico alcanzado.

Los doctores Jesús Bañales y Pedro Rodrigues, responsables del estudio, han comentado el "importante reto en términos de desarrollo y coordinación" que ha supuesto su elaboración, debido tanto al elevado número de expertos internacionales y asociaciones de pacientes implicadas como a la amplia variedad de aspectos científicos y clínicos evaluados.

No obstante, han destacado que se trata de un claro ejemplo de colaboración internacional orientada a clarificar los aspectos clave de la enfermedad y a definir las prioridades futuras en formación, investigación, y tratamiento.