Consejos de los enfermeros para las personas vulnerables y sin hogar ante las bajas temperaturas

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), a través de su ONG, Solidaridad Enfermera, alerta de los peligros que conllevan para las personas vulnerables y sin hogar las bajas temperaturas de las últimas semanas, por lo que ha lanzado una serie de consejos para protegerse del frío y brindar educación en autocuidado para prevenir posibles problemas como hipotermias.

"Las enfermeras y enfermeros, como profesionales más cercanos al paciente, tenemos la labor imprescindible de educar a la población y en situaciones como la actual debemos estar cerca de aquellas personas que viven en la calle o en circunstancias de vulnerabilidad", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Desde Solidaridad Enfermera recuerdan que hablar de vulnerabilidad no es solo hablar de pobreza o sinhogarismo, ya que las personas más vulnerables al frío son también personas ancianas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, con tratamientos que afectan a la adaptación del organismo (como vasodilatadores), con movilidad reducida, desnutrición, intoxicación etílica o que trabajan al aire libre.

La enfermera y técnica de Solidaridad Enfermera, María Zamora, recuerda que es importante respirar por la nariz y, si es posible, recomienda utilizar varias capas de ropa que se pueda pone y quitar, dependiendo de si se tiene más frío o menos frío. "En lugares cerrados, ten mucho cuidado con el uso de estufas o braseros y ventila el lugar con frecuencia para que no se acumule monóxido de carbono y prevenir así posibles intoxicaciones", explica Zamora.

En esta misma línea, puntualizan que durante el frío extremo existe riesgo de congelación, por lo que es importante avisar a los profesionales sanitarios en caso de menor sensibilidad o si hay alguna zona más pálida. "Es importante vigilar especialmente la nariz, las orejas, la cara, las menos y los pies. Por último, es necesario conocer los síntomas de la hipotermia, como pueden ser temblores, agotamiento, dificultad para hablar, para moverse, confusión y sueño", subraya el equipo de Solidaridad Enfermera.

Y en el caso de encontrarnos con alguna persona en esta situación, las enfermeras recuerdan la necesidad de llamar a los servicios de emergencias a través del 112