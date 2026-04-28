Consejo.- El Gobierno invertirá 90 millones de euros en innovación estratégica y en investigación en salud y biomedicina

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha aprobado este martes una inversión de 90 millones de euros para impulsar la innovación estratégica y potenciar la investigación en salud y biomedicina en España.

"Ambas convocatorias muestran de forma clara que en el Gobierno entendemos la importancia de la innovación y del conocimiento como una manera de fortalecer nuestros sistemas públicos", ha destacado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Por una parte, el Gobierno ha aprobado destinar 60 millones de euros a la Convocatoria de Misiones Ciencia e Innovación 2026, que el MICIU gestiona a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y cuyo objetivo es poner la ciencia y la tecnología al servicio de la ciudadanía.

En concreto, esta convocatoria busca fomentar la investigación en torno a desafíos transversales, mejorar la base de conocimiento y tecnología de las empresas españolas y estimular la cooperación público-privada en I+D+I.

Según el Ministerio, se trata de proyectos de gran dimensión, con presupuestos que van desde los 3,5 a los 10 millones de euros por solicitud, y con una duración de entre 3 y 4 años. "Permite trabajar con profundidad y estabilidad", ha añadido Morant.

Además, "esta inversión está orientada hacia una forma de innovación colaborativa real y vertebradora", ha destacado la ministra. Los proyectos deben desarrollarse en consorcios de entre 2 y 6 empresas, con la participación obligatoria de, al menos, una pequeña o mediana empresa.

Por otra parte, al menos un 15 por ciento del presupuesto de cada proyecto debe subcontratarse a universidades o centros de investigación, promoviendo así la colaboración con estas instituciones académicas.

Desde su primera convocatoria, en 2020 y hasta la última cerrada, de 2025, se han invertido 606 millones de euros en las subvenciones concedidas, que se han traducido en 203 proyectos. Esto ha alcanzado a 1.087 empresas, repartidas por todo el territorio español, de las cuales el 61 por ciento son pequeñas y medianas empresas.

PLATAFORMAS DE APOYO A LA I+D+I EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado destinar otros 30 millones de euros a la convocatoria 2026 de las Plataformas de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud, financiadas por el MICIU a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) desde 2017.

Se trata de una convocatoria trienal, se publica cada 3 años para proyectos que duran 3 años. Las Plataformas son estructuras de apoyo a la investigación que implementan las capacidades científico-técnicas procedentes de diferentes instituciones, públicas y privadas, coordinándose para la prestación de servicios a diferentes actores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como en la anterior convocatoria de 2023, la convocatoria de 2026 promueve el trabajo colectivo y sinérgico entre aquellas entidades que disponen de ciertos recursos científico-técnicos altamente especializados, difícilmente replicables, y otras que pueden ser potenciales usuarios de los mismos, evitando así redundancias y duplicidades ineficientes en un contexto altamente competitivo.

Como novedad, la nueva convocatoria reorganiza la Plataforma de Biomodelos y Biobancos en dos plataformas diferenciadas: por una parte, la Plataforma de Biomodelos y procedimientos 3Rs, y, por la otra, la Plataforma de Biobancos.