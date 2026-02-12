El Consejo General y el Colegio de Cáceres celebran un espectáculo que fusiona investigación y Enfermería - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería y el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres han celebrado, en el Gran Teatro de esta ciudad extremeña, 'Ciencia Enfermera a Escena', el primer espectáculo que fusiona investigación y Enfermería y que sirve como altavoz para reivindicar su papel imprescindible de la ciencia del cuidado.

Este encuentro, que ha sido inaugurado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y que ha servido para poner en valor el rol fundamental de las enfermeras en la investigación en salud, se ha llevado a cabo en coincidencia con la reciente celebración, el pasado 11 de febrero, del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

"Hoy, tenemos la oportunidad de reivindicar y poner en valor la ciencia del cuidado que nos proporcionan las enfermeras comprometidas con la investigación, una labor que está llena de obstáculos", ha manifestado Raquel Rodríguez, quien es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, entidad que, junto con la de representación nacional, sigue invirtiendo "en investigación y en visibilidad enfermera para que todos puedan ser conscientes de su faceta imprescindible".

Actualmente, el 42 por ciento del personal investigador en España son mujeres, según recoge el último informe al respecto del Ministerio de Ciencia. No obstante, acceder a puestos de responsabilidad, continuar en la carrera investigadora y progresar en la misma sigue siendo un verdadero reto para el sector femenino.

En este contexto, 'Ciencia Enfermera a Escena', que hace un repaso por la historia de la profesión desde sus inicios -con personajes tan característicos como Florence Nightingale, hasta la Enfermería más moderna que trata las desigualdades sociales, entre otras temáticas-, se ha representado delante de más de 500 asistentes, lo que se ha producido tras su estreno en Madrid. Ahora, este espectáculo pretende viajar por toda España de forma itinerante.

"La ciencia no solo está en los laboratorios, también está en los centros de salud, en los hospitales, en los hogares y en las residencias", ha destacado, por su parte, Guardiola, que ha indicado que la Enfermería es una disciplina científica y motor de innovación en el sistema sanitario. Esta es "ciencia aplicada al cuidado", yendo más allá de la vocación y la asistencia, ya que investiga, innova y transforma la atención sanitaria.

MODELOS FEMENINOS INSPIRADORES DE LA ENFERMERÍA CIENTÍFICA

Ahondando en el contenido de este espectáculo, el mismo ha buscado ser un espacio colaborativo entre todos los asistentes para fortalecer la comunidad de mujeres en la ciencia, así como poner en valor la contribución de las enfermeras al bienestar social a través de la investigación. Para ello, se han presentado modelos femeninos inspiradores de la Enfermería científica.

Así, la periodista Lorena Jorna, junto con Olga Lancho, de 11 años, hacen de hilo conductor de toda la función. "'Ciencia Enfermera a Escena' inspira a más enfermeras a ampliar su labor y adentrarse en la investigación científica", ha señalado la primera, a la que también se suma Mónica Soria, actriz y enfermera, caracterizada como la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, conocida como 'Reina Enfermera'.

"Existe un cliché sobre las enfermeras, y es que no solo estamos a pie de cama de los pacientes cuidando, sino que tenemos muchas facetas, entre ellas, que somos investigadoras y que somos agentes del cambio en la sociedad", ha destacado Soria, que ha estado dirigida por Antonio Gil. Mientras, 'No Solo Remón y Romera', un dúo de teatro de improvisación, se dedican a resolver situaciones cómicas relacionadas con la mujer y la niña en el ámbito científico, con la participación del público.

Además, este acto ha contado con dos charlas enfermeras inspiradoras de la mano de Silvia Domínguez, enfermera en el centro municipal de salud comunitaria de Villa de Vallecas, en Madrid Salud, que se ha dedicado a estudiar cómo las caídas afectan a la salud de los mayores y cómo otros factores influyen en que éstas sucedan; y Leticia Bueno, del Instituto de Investigación, que ha puesto de relieve la investigación traslacional.

Tras ello, un debate a cuatro ha extraído las conclusiones de este espectáculo, siendo estas la escasa visibilidad, las barreras formativas y de desarrollo profesional, las económicas y la dificultad de conciliación.

"Hemos tratado de acercar la ciencia de una forma innovadora a todos los públicos", ha aseverado la coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera, Guadalupe Fontán, que ha agregado que el objetivo es "hacer una llamada a toda la población, pero especialmente a los más jóvenes, para que no tengan miedo de seguir los pasos de estas mujeres extraordinarias que han hecho historia en la ciencia y en la Enfermería".