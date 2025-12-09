El Consejo Europeo de Investigación repartirá 728 millones de euros en becas a 349 investigadores en fase media de la UE

Archivo - Investigación en laboratorio. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Dic.

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha anunciado que repartirá 728 millones de euros de las Becas de Consolidación a 349 investigadores en fase intermedia de la Unión Europea (UE), una financiación que busca apoyar a las universidades y centros científicos de 25 Estados miembros y países asociados.

"Felicitaciones a todos los investigadores por haber ganado las becas del CEI. El presupuesto récord de 728 millones de euros invertido en apoyar estos proyectos científicos demuestra que la UE se toma en serio la tarea de hacer que el continente sea atractivo para investigadores excelentes", ha afirmado la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, en un comunicado.

Los investigadores seleccionados planean realizar su investigación en universidades y centros de investigación de los países asociados al organismo, entre los que destacan Reino Unido, con 65 becas; Alemania, con 58 becas; Países Bajos, con 40 becas; y España, con 26 becas.

La mayor parte de los investigadores seleccionados proceden de Alemania (48), seguida de Italia (37), Reino Unido (33) y España (26). El 38 por ciento son mujeres, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años.

Los proyectos seleccionados sobre ciencias de la vida son 93; los de ciencias físicas e ingeniería, 141; y de ciencias sociales y humanidades, 115.

Entre estos, el CEI destaca el trabajo de un químico esloveno que busca construir motores de proteínas propulsados; un investigador neerlandés que trabaja en la interfaz entre biología y química que utilizará la detección cuántica para detectar la sepsis en una etapa temprana; un científico de materiales español que diseñará nanopartículas para actuar sobre células tumorales; un psicoterapeuta italiano que desarrollará un algoritmo de atención psicológica para predecir cómo podrían responder los niños a las intervenciones de salud mental; y un historiador polaco estudiará el declive del Imperio Romano Tardío en sus provincias.

"Ver todo este talento con ideas innovadoras, con sede en Europa, es realmente inspirador. Esta audaz investigación podría impulsar nuevas industrias, mejorar vidas y fortalecer la posición global de Europa. Esta fue una de las convocatorias del CEI más competitivas de la historia, con una demanda récord y numerosos proyectos excelentes sin financiación. Es un nuevo recordatorio de la urgencia de aumentar la inversión de la UE en investigación de vanguardia", ha declarado la presidenta del Consejo Europeo de Investigación, Maria Leptin.