El Consejo de Dentistas recuerda que caries, gingivitis y maloclusión son los principales problemas orales en infancia - CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas ha recordado que la caries, la gingivitis y la maloclusión son los principales problemas orales en la infancia, lo que se evidencia con datos como el de que el 16 por ciento de los niños de entre tres y cuatro años presenta la primera de estas complicaciones, cifra que crece hasta el 31 por ciento en los menores de entre cinco y seis años.

"Es recomendable que la primera visita al dentista se realice cuando cumplen un año", ha manifestado al respecto el presidente de esta corporación sanitaria, el doctor Óscar Castro, que ha añadido que "esto no solo sirve para detectar anomalías de forma precoz y tratarlas cuanto antes, sino para que el niño se familiarice con el entorno de la clínica, evitando que en el futuro desarrolle fobia al dentista".

Así, con motivo de la celebración, este miércoles, 15 de abril, del Día del Niño, ha incidido en la importancia de que los menores adquieran unos buenos hábitos de higiene bucodental y de alimentación desde la primera etapa de su vida, ya que los datos publicados en el libro blanco 'La Salud Oral en España: Análisis de un Cuarto de Siglo' revelan una situación preocupante.

De este modo, se ha observado que solo uno de cada dos niños se cepilla los dientes, al menos, dos veces al día. Además, de entre aquellos que sí mantienen el hábito, el 60 por ciento le dedica menos de los dos minutos recomendados a la limpieza, mientras que entre el 40 y el 60 por ciento de los menores de entre seis y ocho años se cepillan los dientes solos, sin la supervisión de un adulto.

Por otra parte, esta publicación recoge que 242.000 menores de esas edades están afectados por caries, pese a lo que solo reciben tratamiento dental dos de cada 10 dientes temporales cariados. En cuanto a la gingivitis, indica que la falta de higiene también se traduce en problemas como este o el sarro, una patología que presenta el 48 por ciento de los niños y que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención desde edades tempranas.

RECOMENDACIONES DE CEPILLADO

En este punto, desde el Consejo General de Dentistas han recomendado que el cepillado hasta los ocho años sea supervisado por un adulto. Este se debe realizar, al menos, dos veces al día, por la mañana y por la noche, y hay que usar pasta dentífrica de 1.000 ppm si el niño tiene menos de seis años y de 1.450 a partir de esta edad.

También se han analizado otros aspectos, y es que a los seis o siete años es necesario extremar la vigilancia sobre los hábitos perjudiciales de los menores, como la succión del pulgar, la respiración oral y la interposición de la lengua. El desarrollo de los maxilares también muestra desafíos significativos, ya que el 22 por ciento de los menores presenta una maloclusión moderada o severa que requiere corrección y un 15 por ciento adicional se encuentra actualmente en fase de tratamiento activo para corregir estos problemas de mordida.

Ante todo ello, esta institución ha explicado que es crucial acudir al dentista a edades tempranas, ya que el 30 por ciento de los niños de seis años nunca ha visitado una clínica dental. La detección temprana de problemas de mordida o alineación permite aplicar soluciones innovadoras, como la ortodoncia interceptiva invisible, tratamiento que no solo garantiza una corrección eficaz y funcional de la dentadura, sino que ofrece ventajas significativas para los pacientes más jóvenes.