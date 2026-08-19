Confirmado: La oxitocina eleva la confianza en los demás, pero de forma selectiva

Archivo - Un estudio confirma tras 21 años que la oxitocina aumenta la confianza en los demás, pero solo lo hace selectivamente - PIXELVISTA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por científicos de tres universidades internacionales ha corroborado que la oxitocina aumenta la confianza en los demás, lo que fue inicialmente demostrado en 2005 por el profesor de Economía de la Universidad de Zúrich (Suiza), Ernst Fehr, que también participa en esta nueva investigación que señala que esta hormona desencadena la reacción selectivamente.

En concreto, el trabajo publicado hace 21 años por este investigador en la revista especializada 'Nature' aportó, por primera vez, pruebas de que la oxitocina administrada por vía intranasal puede aumentar la confianza en el resto de seres humanos. Sin embargo, análisis posteriores no han ofrecido resultados uniformes al respecto.

Así, algunos estudios corroboraron este hallazgo, pero otros no detectaron un efecto general. Asimismo, ha sido objeto de crítica el hecho de que muchas investigaciones se hayan basado en muestras pequeñas, que las hipótesis se hayan formulado una vez conocidos los resultados y que los estudios presentaran dificultades metodológicas para compararse entre sí.

De esta manera, hasta la fecha continuaba sin estar claro si la oxitocina -neurotransmisor que el cuerpo produce de forma natural e influye, entre otras cosas, en las interacciones sociales- realmente aumenta la confianza en los demás y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.

Por ello, se ha llevado a cabo este nuevo trabajo, con participación también de los miembros de las universidades Otto von Guericke de Magdeburgo (Alemania), Bodo Vogt y Paul Bengart, y de Amberes (Bélgica), Carolyn Declerck, y que ha reclutado a 359 hombres que, según un cuestionario preliminar, presentaban una baja propensión a confiar. De hecho, se ha limitado deliberadamente el estudio al género masculino para poder comparar los resultados con los de investigaciones previas.

Así, los participantes han recibido aleatoriamente oxitocina o un placebo, tras lo que han intervenido en un juego de confianza bajo estrictas condiciones de anonimato. En el mismo, han tenido que decidir cuánto dinero confiar a una persona desconocida.

RESULTADOS

Con ello, se ha constatado que los hombres con baja propensión a confiar que han recibido oxitocina han aportado, en promedio, un 15 por ciento más de dinero a sus homólogos que los que también la mantienen baja pero en el grupo de placebo. Además, tras combinar estos datos con los de un estudio anterior similar, y sumando en total 578 hombres con baja propensión a confiar, se ha revelado un aumento de casi el 17 por ciento en la confianza.

De esta manera, los investigadores han corroborado la conclusión principal del estudio realizado en 2005 y lo han hecho por primera vez con una hipótesis predefinida y contrastada con una muestra mucho mayor. "Después de más de 20 años, hemos logrado aportar pruebas sólidas de un efecto selectivo de la oxitocina", ha celebrado Fehr.

No obstante, se ha refutado la suposición de que la oxitocina hace que todas las personas sean más confiadas. "El estudio muestra, en cambio, que la hormona aumenta selectivamente el comportamiento de confianza en hombres con una baja predisposición a confiar", han concluido los investigadores.