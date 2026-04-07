La confianza pública en la IA en el sector sanitario disminuye en Estados Unidos

Archivo - Tecnología médica: los médicos utilizan la IA para diagnosticar y mejorar la precisión de los tratamientos. La investigación y el desarrollo médicos innovan en tecnología para mejorar la salud del paciente. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Si bien el uso de la IA va en aumento, una nueva encuesta encargada por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) y recogida en los Informes y Actas de la propia universidad, revela que cada vez menos estadounidenses están dispuestos a que se utilice la IA en su atención médica.

La encuesta nacional realizada a 1.007 adultos reveló que solo el 42% está abierto al uso de la IA como parte de su atención médica, en comparación con el 52% cuando se realizó esta encuesta por primera vez en 2024. La creencia de que la IA puede hacer que algunos procesos de salud sean más eficientes también disminuyó, pasando del 64% al 55%.

Según Ravi Tripathi, director de informática sanitaria del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, esta caída está en consonancia con el ciclo de auge natural de cualquier tipo de tecnología.

"Cuando vemos algo nuevo y reluciente por primera vez, pensamos que va a arreglar el mundo, reemplazar la atención médica y resolver todos nuestros problemas de salud", reflexiona Tripathi. "La gente está aprendiendo que la inteligencia artificial tiene ventajas y desventajas, dónde tiene utilidad real y dónde realmente no tiene cabida. Creo que en los próximos dos a cinco años, sin duda veremos un aumento en su uso a medida que la gente comprenda cuál es la verdadera utilidad de la inteligencia artificial y se convierta en algo común en la tecnología de la salud".

Una tarea para la que, según los profesionales médicos, no debería utilizarse la IA es la toma de decisiones en materia de salud. La encuesta reveló que el 51% de los adultos utilizó la IA para tomar una decisión importante sobre su salud sin consultar a un profesional médico.

"Sabemos que en el 2% de los casos la IA será inexacta o podría tener alucinaciones", apunta Tripathi. "Los médicos no utilizan la IA al 100%. No confiamos en ella al 100%. Me preocuparía mucho un paciente que estuviera siguiendo una IA. La inteligencia artificial no comprende tu historia".

Tripathi sugiere utilizar la IA en colaboración con su médico. La IA puede recopilar datos de salud, explicar los resultados de las pruebas y los diagnósticos, y ayudar a identificar las preguntas que debe hacerle a su médico. Quienes participaron en la encuesta de la Universidad Estatal de Ohio coinciden: el 62% utiliza la IA para comprender mejor los síntomas antes de decidir si buscar atención médica; el 44% utiliza la IA para ayudar a explicar los resultados de las pruebas o un diagnóstico médico; el 25% utiliza IA para comparar opciones de tratamiento o para ayudar a tomar una decisión sobre el tratamiento; el 20% utiliza IA para prepararse para una cita médica próxima.

"El uso de la inteligencia artificial como inteligencia aumentada tiene un gran valor", valora Tripathi. "Los pacientes deben tener conocimiento de lo que hace la tecnología, pero deben consultar con su equipo médico para el plan final".

Este estudio fue realizado con la plataforma Opinion Panel Omnibus, una encuesta nacional, quincenal y basada en probabilidades. La recopilación de datos se llevó a cabo del 16 al 20 de enero de 2026, con una muestra de 1.007 participantes.