Concluyen que los beneficios de la vacunación "van más allá" de la protección contra la infección

Bazo de un ratón sano (izquierda) frente al de otro después de recuperarse de una infección agua (derecha) - UPF

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Laboratori de Biologia de la Infecció de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha concluido que los beneficios de la vacunación "van más allá" de la protección contra la infección, ya que también protege contra las secuelas inmunitarias a largo plazo que pueden aparecer posteriormente.

Publicado en 'Cell Death & Disease' y realizado en ratones, muestra cómo después de recuperarse de una infección viral aguda los animales experimentaron un largo periodo de respuesta inmunitaria comprometida, "lo que supuso un peligro para la capacidad del sistema inmunitario de responder eficazmente a futuros retos", informa la universidad en un comunicado este jueves.

Según explican los investigadores, la vacunación previa previno estas consecuencias perjudiciales y "preservó la función inmunitaria y amplió la comprensión de los beneficios de la vacunación".

El catedrático e investigador Icrea en la UPF Andreas Meyerhans, que ha dirigido la investigación, afirma que hay una percepción general de que una infección viral aguda es un evento "relativamente menor y transitorio: una vez el virus está controlado y los síntomas se han resuelto, el cuerpo se ha recuperado, pero esta visión podría subestimar las consecuencias que no son inmediatamente visibles".

Como efecto colateral de la respuesta inmunitaria generada para controlar y eliminar el virus, los investigadores observaron una alteración "sustancial de la arquitectura del bazo en los ratones recuperados", ya que el tejido desarrolló fibrosis y la organización y localización de las células inmunitarias se vieron alteradas.

Los investigadores remarcan que las consecuencias inmunitarias de una infección viral agua pueden persistir "más allá del periodo en el que el virus es detectable", y añaden que el punto siguiente se centra en saber si hay una forma de prevenir estas consecuencias a largo plazo.