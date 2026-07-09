Comparan Wegovy, Mounjaro y otros fármacos para adelgazar: no todos ofrecen los mismos beneficios

Archivo - Mujer diabética madura con sobrepeso irreconocible que se inyecta una jeringa de semaglutida. Medicamento para el tratamiento médico de la obesidad. - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

A pesar de la considerable pérdida de peso, la mayoría de los fármacos contra la obesidad, como Wegovy y Mounjaro, no mejoran significativamente la calidad de vida y pocos muestran beneficios cardiovasculares al cabo de un año, según un análisis de las últimas evidencias de la Universidad de Sichuan, China, publicado por 'The BMJ'.

Una mayor pérdida de peso suele ir acompañada de mayores perjuicios, como síntomas estomacales e intestinales, fatiga y pérdida de masa muscular magra, y las mejoras no se mantienen después de interrumpir el tratamiento. Varios fármacos para adultos con sobrepeso u obesidad producen una pérdida de peso sustancial, pero la mayoría no se han comparado directamente en ensayos comparativos, lo que genera incertidumbre sobre el equilibrio general entre beneficios y riesgos.

LOS FÁRMACOS QUE LOGRAN UNA MAYOR PÉRDIDA DE PESO

Para abordar esta cuestión, los investigadores buscaron en bases de datos científicas ensayos controlados aleatorios que compararan uno o más fármacos con cambios en el estilo de vida, placebo u otro fármaco. Encontraron 262 ensayos elegibles con 99.791 participantes (edad promedio 49 años; 63% mujeres; IMC promedio 35) que evaluaron 19 fármacos para la obesidad disponibles actualmente y emergentes, con un seguimiento de 12 a 172 semanas.

Entre los beneficios se incluyeron cambios en el peso corporal, la masa grasa y la calidad de vida, mientras que los posibles perjuicios incluyeron cambios en la masa magra, eventos adversos gastrointestinales, trastornos relacionados con la vesícula biliar y fatiga. Los ensayos fueron de calidad variable, pero los investigadores pudieron evaluar la certeza de la evidencia utilizando el sistema GRADE reconocido.

En comparación con los cambios en el estilo de vida por sí solos, la mayor pérdida de peso después de un año se observó con tirzepatida (14,9%) y CagriSema (14,8%), seguida de semaglutida oral (10,9%), orforglipron (9,9%), semaglutida subcutánea (9,8%) y fentermina-topiramato (8,1%).

Los fármacos emergentes, entre los que se incluyen retatrutida, ecnoglutida y mazdutida, mostraron grandes efectos en la pérdida de peso, pero la evidencia que los respalda es de baja o muy baja certeza.

ADELGAZAR MÁS NO SIEMPRE SIGNIFICA GANAR MÁS SALUD

Una mayor pérdida de peso estuvo acompañada sistemáticamente de mayores tasas de efectos secundarios y de interrupción del tratamiento, lo que, según los autores, indica una clara relación entre beneficios y riesgos.

La tirzepatida redujo la masa grasa en mayor medida (un 25,7%), pero también la masa magra en mayor medida (un 8,3%). La semaglutida subcutánea fue el único fármaco asociado con una reducción del riesgo de muerte por cualquier causa (19%), infarto de miocardio (28%) e insuficiencia cardíaca (57%). La tirzepatida también redujo el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 51%.

Ningún fármaco redujo de forma convincente la insuficiencia renal ni mostró mejoras clínicamente importantes en la calidad de vida.

Los autores reconocen que la mayoría de los ensayos tuvieron un seguimiento relativamente corto, lo que limita las conclusiones sobre la seguridad a largo plazo, la calidad de vida y los efectos sobre la salud cardíaca y renal. Además, la evidencia sobre varios fármacos nuevos fue escasa y poco concluyente, y es posible que las poblaciones de los ensayos no representen completamente a los pacientes del mundo real.

Sin embargo, afirman que esta revisión proporciona una comparación exhaustiva y actualizada de los fármacos contra la obesidad disponibles actualmente y de los que están surgiendo, en relación con un amplio conjunto de resultados importantes para los pacientes, los médicos y los responsables políticos.

LOS EXPERTOS PIDEN ELEGIR EL TRATAMIENTO SEGÚN CADA PACIENTE

"Las decisiones sobre el tratamiento de la obesidad deben ser individualizadas, sopesando los beneficios esperados, los riesgos, la carga del tratamiento, los costes, la disponibilidad y las preferencias del paciente", concluyen.

Este estudio representa un paso importante para proporcionar información comparativa que sirva de base para las conversaciones entre pacientes y médicos sobre los fármacos para la obesidad en este panorama de opciones de tratamiento en rápida evolución, afirman los investigadores en un editorial relacionado.

Además, sugieren que los estudios futuros que incorporen características individuales, así como resultados a largo plazo, como la mortalidad, deberían proporcionar datos adicionales para fundamentar la toma de decisiones individualizadas.