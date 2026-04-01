Una combinación terapéutica mejora la supervivencia en cáncer renal papilar con alteración en MET

La investigadora del Grupo de Tumores Genitourinarios (no próstata), del Sistema Nervioso Central (SNC), Sarcomas y Tumores de origen desconocido del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), oncóloga y última firmante del estudio, Cristina Suárez - VHIO

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) han participado en el estudio Calypso que ha determinado que una nueva combinación terapéutica mejora la supervivencia en el cáncer renal papilar avanzado con alteraciones en la vía del gen MET.

Las mutaciones de este gen están implicadas en la progresión de la enfermedad, ya que pueden influir en la resistencia a distintos tratamientos, y los resultados del estudio se han publicado en 'Journal of Clinical Oncology', informa el Vhio en un comunicado este miércoles.

Es un ensayo clínico fase II e incluyó 41 pacientes de cáncer renal papilar, de los que 17 (34%) tenían tumores con alteraciones en la vía del gen MET; y también se consideraron los que presentaban ganancia del cromosoma 7, amplificación de MET, variaciones del dominio de la cinasa de MET o amplificación del factor de crecimiento de hepatocitos.

"De manera que hemos ampliado la población del estudio ya que sabemos que todas estas alteraciones en MET tienen implicaciones que pueden estar relacionadas con el cáncer renal papilar", explica la investigadora y última firmante del estudio, Cristina Suárez.

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA

Se trata de la combinación de savolitinib, inhibidor del gen MET que está alterado en el 30% de los pacientes de cáncer renal papilar avanzado, y durvalumab, anticuerpo anti-PD-1, alterado en diversos tipos de cáncer.

Los pacientes con alteraciones en MET presentaron una mediana de supervivencia global de 27,4 meses frente a los 18,3 meses en el total de pacientes.

Además, los resultados del estudio Calypso han avalado la puesta en marcha de Sameta, un ensayo de fase III que compara la eficacia de la combinación de savolitib-durvalumab, durvalumab o sunitinib en pacientes con tumores con alteraciones en MET.