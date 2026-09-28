La combinación de esteroles vegetales en leches fermentadas puede influir en la eficacia para reducir el colesterol

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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe desarrollado entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Danone analiza cómo el tipo y la combinación de esteroles vegetales presentes en las leches fermentadas puede influir en su eficacia para reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol 'malo'.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, han publicado esta revisión que señala que esteroles vegetales como el beta-sitosterol y el beta-sitostanol presentan una capacidad significativamente mayor para bloquear la absorción del colesterol en comparación con otros esteroles habituales presentes en las leches fermentadas.

En concreto, la evidencia analizada señala que las leches fermentadas formuladas con un 80% o más de estos dos compuestos consiguen una mayor reducción de los niveles de colesterol LDL, llegando a ser hasta un 74% más eficaces.

En esta categoría, señalan que 'Danacol' destaca por incorporar un 87% de Beta-sitosterol y beta- sitostanol, posicionando su composición de esteroles vegetales dentro del rango que ha mostrado los resultados más favorables tanto en la investigación biológica como en la evidencia clínica analizada.

"Estos resultados cobran especial relevancia en un contexto en el que, según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC), cerca del 60% de los españoles presenta dos o más factores de riesgo cardiovascular", advierten en una nota.

Entre ellos, la hipercolesterolemia o colesterol elevado es uno de los más frecuentes, lo que refuerza la importancia de promover hábitos de prevención y cuidado de la salud cardiovascular. La alimentación desempeña un papel clave en el control del colesterol. En este sentido, los esteroles vegetales son sustancias presentes de forma natural en alimentos como frutas, verduras, cereales, frutos secos y aceites vegetales.

Su estructura es similar a la del colesterol, por lo que compiten con él durante la digestión y ayudan a reducir la cantidad que el organismo absorbe. Sin embargo, la cantidad de esteroles vegetales presente de forma natural en la dieta suele ser insuficiente para conseguir una reducción significativa del colesterol LDL. Para alcanzar los 1,6 g de esteroles vegetales que aporta una dosis diaria de Danacol, sería necesario ingerir cantidades muy elevadas de determinados alimentos, como 1,5 kg de nueces, 4 kg de brócoli o 10 kg de plátanos.

"La colaboración con entidades científicas de referencia como el CSIC es clave para seguir generando conocimiento en ciencia y nutrición. Este nuevo informe nos ayuda a seguir avanzando en soluciones nutricionales eficaces para reducir el colesterol, y, al mismo tiempo, a ofrecer a los consumidores información respaldada por la ciencia para que puedan tomar decisiones conscientes sobre el cuidado de su salud", afirma Fernanda Mondragón, Responsable de Ciencia y Nutrición de Danone Iberia.