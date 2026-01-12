La combinación de diuréticos puede reducir reingresos tras insuficiencia cardíaca en pacientes seleccionados

Archivo - Trasplante de corazón. - MUSTAFAHACALAKI/ISTOCK - Archivo

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, ha evaluado si la combinación de dos tipos de diuréticos (medicamentos que se utilizan para eliminar líquidos), concretamente los diuréticos tiazídicos junto con diuréticos de asa, al alta hospitalaria, puede reducir el riesgo de reingreso por insuficiencia cardiaca aguda durante los primeros 30 días.

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente al 2% de la población adulta y hasta al 10% de las personas mayores de 70 años. Es en nuestro medio la primera causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 años, según señala el INCLIVA.

Sus síntomas principales son falta de aire, edemas y fatiga, derivados de la incapacidad del corazón para gestionar adecuadamente el volumen de líquidos. Como consecuencia, se acumula líquido en las piernas, los pulmones y otros órganos.

Después de un ingreso por descompensación, muchos pacientes son dados de alta con cierto grado de retención de líquidos, lo que aumenta el riesgo de volver a ingresar en las semanas siguientes. De hecho, el riesgo de reingreso en los primeros 30 días tras el alta es muy elevado: alrededor de 1 de cada 4 pacientes vuelve a ser hospitalizado y la mortalidad a 30 días supera el 10%.

Optimizar el tratamiento diurético en esta 'fase vulnerable' es uno de los principales retos actuales. La combinación de diuréticos de asa y tiazidas, diuréticos que actúan de forma diferente, aumenta la eliminación de líquidos a través de la orina. A diferencia de los diuréticos de asa, que actúan a nivel del asa de Henle, las tiazidas actúan bloqueando la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, una parte distinta de la nefrona (unidad funcional del riñón).

Su capacidad diurética es "moderada" cuando se usan de forma aislada, pero aumenta de forma "significativa" cuando se combinan con diuréticos de asa, que son los que se usan con mayor frecuencia en la insuficiencia cardiaca. Las guías recomiendan añadir tiazidas cuando existe resistencia a los diuréticos, pero esta recomendación se basa en consenso de expertos y en estudios centrados exclusivamente en la fase intrahospitalaria.

La actual investigación, cuyos resultados se han publicado recientemente en 'Clinical Research in Cardiology', partía del desconocimiento de si esta estrategia puede aportar un beneficio en el periodo post-alta.

INCLIVA ha liderado y coordinado este estudio a través del Grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca, que ha dirigido la concepción del estudio, la recogida y depuración de datos, el análisis estadístico y la elaboración del manuscrito, en colaboración con otros centros nacionales.

Además, ha aportado la infraestructura científica, el soporte metodológico y el acceso a las plataformas de gestión de datos clínicos necesarios para el desarrollo del proyecto, destaca.

Los investigadores principales de INCLIVA han sido el doctor Julio Núñez, coordinador del citado grupo de investigación, y la doctora Gema Miñana, del mismo grupo y primera autora del artículo. Ambos son cardiólogos del Hospital Clínico Universitario de València y profesores de la Universitat de València (UV) y forman parte del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), del Instituto de Salud Carlos III.

UN ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

En este estudio observacional retrospectivo se analizó, en 3.384 pacientes consecutivos dados de alta tras un ingreso por insuficiencia cardiaca aguda entre en un hospital terciario, si recibir diuréticos del tipo tiazidas asociados a diuréticos de asa al alta modificaba el riesgo de reingreso a 30 días.

Como variables clave se consideraron la dosis de diurético de asa administrada, parámetros clínicos, analíticos y ecocardiográficos, así como la ocurrencia de reingreso o fallecimiento en los 30 días siguientes al alta hospitalaria. Los resultados se validaron en una segunda cohorte independiente de 622 pacientes del estudio multicéntrico ALCALOTIC. La metodología estadística incluyó modelos de regresión multivariante y análisis de subgrupos para evaluar interacciones entre dosis de diuréticos y efecto del tratamiento combinado.

La doctora Gema Miñana explica que los resultados muestran que esta combinación "no beneficia a todos los pacientes por igual". Cuando el paciente necesita dosis más altas del diurético de asa, añadir una tiazida parece ayudar a reducir las probabilidades de reingreso por insuficiencia cardiaca durante el primer mes tras el alta y en los pacientes que necesitan dosis bajas de diurético de asa, la combinación no aporta ventajas.

En resumen, "la combinación de diuréticos podría ser útil solo para los pacientes con mayor retención de líquidos o que responden peor al tratamiento habitual, por lo que no debe usarse de manera generalizada, sino ajustada a las necesidades de cada paciente", concluye.