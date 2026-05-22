Un colesterol más nocivo explicaría parte del riesgo cardiovascular en diabetes 1

El equipo investigador a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau), el Hospital de Sant Pau de Barcelona y el Ciberdem ha revelado que un perfil más nocivo de colesterol podría explicar parte del riesgo cardiovascular en diabetes tipo 1 bien controlada.

El trabajo, publicado en la revista 'Frontiers in Endocrinology', apunta que las personas con este tipo de diabetes, incluso con buen control glucémico y niveles de colesterol aparentemente normales, presentan un aumento de las lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas (sdLDL), informa Sant Pau en un comunicado de este viernes.

El hallazgo aporta una explicación "mecanística" a este riesgo cardiovascular residual, y refuerza la necesidad de ir más allá de las medidas habituales de colesterol.

El estudio ha analizado el perfil lipídico de 69 pacientes con diabetes tipo 1 de larga evolución, con más de 2 décadas de enfermedad y buen control glucémico, y lo comparó con el de un grupo de personas sin diabetes.

Los pacientes presentaron niveles más bajos de colesterol LDL total, pero una concentración más elevada de sdLDL y una proporción más grande de este tipo de partículas, que tiene más facilidad para penetrar en la pared arterial, permanecer en circulación y favorecer la acumulación de grasa.

El estudio apunta también que la administración subcutánea de insulina genera una distribución diferente de la fisiológica, con menor efecto directo sobre el hígado, lo que podría modificar la forma en que se producen y transforman las lipoproteínas y favorecer la aparición de estas partículas más pequeñas.

Los resultados refuerzan la idea de que la diabetes tipo 1 se asocia a cambios en la calidad de las lipoproteínas que pueden pasar desapercibidos en la práctica clínica habitual y que son "clave" para explicar el riesgo cardiovascular residual.