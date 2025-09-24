El colesterol 'malo' desde la infancia puede marcar tu corazón para toda la vida

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), el doctor José López Miranda, alerta de que la exposición acumulada a niveles elevados de colesterol LDL (colesterol 'malo') desde edades tempranas de la vida se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular arteriosclerótica en etapas posteriores.

En estos términos se ha referido con motivo del Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar (HF), un trastorno genético hereditario que causa niveles muy altos de colesterol LDL desde el nacimiento, lo que aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular prematura.

La reciente actualización de las Guías Europeas de Lípidos 2025 insiste en la importancia del tratamiento precoz. Tal y como explica el Miranda, presidente de la SEA, las guías "enfatizan en que la arteriosclerosis es una enfermedad crónica y progresiva, que comienza de forma temprana en la vida y progresa lentamente, y que la exposición acumulada a niveles elevados de colesterol LDL desde edades tempranas de la vida se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular arteriosclerótica en etapas posteriores".

Cuanto más bajo se mantenga el colesterol LDL, cuanto antes se baje, y durante el mayor tiempo posible, mucho mejor. Estos tres ejes son clave, según reafirman las Guías, para prevenir un infarto y otras complicaciones cardiovasculares. En este sentido, la doctora Daiana Ibarretxe, especialista del Hospital Universitari Sant Joan de Reus y de la Universidad Rovira i Virgili (Barcelona), explica que "la carga lipídica y el tiempo acumulado es fundamental para entender que no todos los casos de hipercolesterolemia son iguales".

"Un niño que nace con HF, con un colesterol LDL de 200 mg/dL, cuando tenga 40 años va a llevar 40 años acumulados de colesterol alto, y es muy distinto a una persona a quien empieza a aumentar el colesterol a mediana edad. Por tanto, la detección precoz en la etapa infantil garantiza un tratamiento a tiempo, y mayor prevención cardiovascular", afirma.

A pesar de que se han incrementado los sistemas de alerta para su detección, "con los datos de que disponemos, vemos que la HF sigue estando infradiagnosticada e infratratada. Hay que seguir trabajando no solo en los criterios de alerta, de diagnóstico y derivación, sino también en la formación continua de los especialistas, incorporando referentes de zona. Porque la sensación es que demasiadas veces nos llegan tarde estos pacientes, cuando ya han sufrido un evento cardiovascular", asegura Ibarretxe.

DETERMINACIÓN DE LA LP(A)

Otro aspecto que abordan las nuevas Guías 2025 es la determinación de la lipoproteína(a) al menos una vez en la vida. "Se refuerza el mensaje de que la lp(a) actúa como modificador importante del riesgo cardiovascular y lo puede aumentar considerablemente si su presencia en sangre es alta", explica el doctor Javier Delgado Lista, internista en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y co-investigador responsable en el Instituto de Investigación Biomédica IMIBIC.

"En el caso de personas con HF o con enfermedad cardiovascular ya establecida, la determinación de la lp(a) es imprescindible", asegura. Así pues, el control del colesterol LDL se coloca en el centro de la prevención cardiovascular y, para ello, las Guías y los especialistas de la SEA sostienen que "las combinaciones terapéuticas suelen ser más efectivas que un solo fármaco a dosis máximas, porque suman efectos sinérgicos que hay que intensificar", en palabras de Ibarretxe.