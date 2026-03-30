El Colegio Estadounidense de Cardiología reconoce una investigación sobre cardiotoxicidad desarrollada en el CNIC - CNIC

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Estadounidense de Cardiología (ACC, por sus siglas en inglés) ha reconocido una investigación sobre cardiotoxicidad desarrollada en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) que ha sido desarrollada por Danielle Medina-Hernández, a la que se ha entregado el premio 'Young Author Achievement Award' a avances logrados por autores jóvenes.

Este trabajo, publicado en la revista especializada 'JACC: CardioOncology', ha distinguido de esta forma a esta miembro de la Facultad de Medicina de la estadounidense Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, que ha formado parte del grupo liderado por el doctor Borja Ibáñez. Con ello, se ha destacado su excelencia científica y su impacto significativo en el ámbito de la investigación cardiovascular.

En concreto, se ha puesto en valor el rigor científico, la originalidad y la relevancia clínica excepcionales de los trabajos seleccionados. Este galardón refleja no solo la calidad de la investigación publicada, sino también el liderazgo emergente de la autora y su impacto en la comunidad cardiovascular.

Además, con este reconocimiento se ha destacado la calidad y relevancia de la investigación desarrollada por Medina-Hernández durante su etapa en el CNIC, así como su contribución al avance del conocimiento en Cardiología. Asimismo, ha puesto de relieve el sólido entorno de investigación y mentoría del CNIC, que favorece el desarrollo de trabajos de alto nivel y el avance de la ciencia cardiovascular.

Esta especialista ha recibido este galardón con motivo de la reciente celebración, en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, de una ceremonia especial en el marco de la Reunión Anual de la ACC.