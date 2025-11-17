La colangitis biliar primaria tiene un impacto económico de 13,2 millones de euros anuales para el SNS, según estudio

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colangitis biliar primaria (CBP), una enfermedad hepática crónica y autoinmune, tiene un impacto económico de 13,2 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud (SNS), según el estudioo 'Economic burden analysis of Primary Biliary Cholangitis in Spain', presentado por Gilead Sciences en el marco del congreso ISPOR Europe 2025, celebrado del 9 al 12 de noviembre en Glasgow (Reino Unido).

El análisis muestra que el coste por paciente aumenta significativamente con la progresión de la enfermedad, desde pacientes sin complicaciones hasta aquellos con síntomas, complicaciones hepáticas y extrahepáticas.

El estudio, realizado por un panel de expertos y basado en datos nacionales, muestra que el coste anual se ve principalmente impulsado por las complicaciones hepáticas, que requieren un manejo más complejo y costoso. Los pacientes con CBP se presentan en diferentes etapas de la enfermedad: aquellos sin complicaciones tienen un coste anual relativamente bajo, mientras que los que presentan síntomas y complicaciones hepáticas o extrahepáticas, como cirrosis y trasplante hepático, suponen una carga económica mucho mayor1.

"La principal clave para reducir los costes sanitarios asociados es identificar y tratar la enfermedad de forma temprana, evitando que progrese hacia fases avanzadas que requieren intervenciones más complejas y costosas, como hospitalizaciones, manejo de complicaciones hepáticas o incluso trasplante", afirma el doctor Javier Ampuero, experto en el manejo de la patología del hígado y principal investigador del estudio.

Esta variabilidad en los costes refleja la complejidad de la enfermedad y subraya la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para mitigar tanto el impacto en la salud de los pacientes como los gastos derivados de la atención médica. Este aspecto es crucial, ya que "detectar la enfermedad a tiempo se traduce en mejores resultados clínicos, un pronóstico más favorable y una mayor capacidad del paciente para mantener sus actividades cotidianas", destaca el doctor.

La colangitis biliar primaria (CBP) es una enfermedad rara de los conductos biliares que afecta, aproximadamente, a 15 de cada 100.000 personas en Europa. Es más frecuente en mujeres y provoca daños en el hígado que pueden evolucionar hacia una insuficiencia hepática, especialmente si no se trata. Sus síntomas más comunes son el prurito (picor crónico) y la fatiga, que en algunos casos pueden llegar a ser debilitantes.

Actualmente, no existe una cura para la CBP, por lo que los tratamientos se centran en frenar la progresión de la enfermedad y reducir los síntomas asociados a la colestasis (flujo biliar alterado), como el prurito colestásico.

El impacto de la colangitis biliar primaria en la calidad de vida de los pacientes es significativo. Los síntomas más comunes, como el prurito y la fatiga, no solo afectan gravemente la vida diaria de quienes los padecen, sino que también contribuyen de forma considerable a la carga económica de la enfermedad.

"Iniciar el tratamiento adecuado de manera temprana no solo reduce el uso de recursos sanitarios, sino que también mejora el pronóstico y la calidad de vida al frenar el daño hepático y prevenir complicaciones", concluye el doctor Ampuero, con relación a la importancia del diagnóstico temprano y el uso de tratamientos efectivos para reducir la progresión de la CBP y, con ello, la carga clínica y económica asociadas.