La cobertura de vacunación infantil se ha estancado en las últimas décadas y aumenta el riesgo de enfermedades mortales

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Según un nuevo e importante análisis de los colaboradores de Cobertura Vacunal del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad dirigido por expertos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington (EEUU), y publicado en 'The Lancet', la cobertura de vacunación infantil se ha estancado en las últimas décadas.

El mundo ha logrado avances sin precedentes en la vacunación infantil contra enfermedades potencialmente mortales desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en 1974. A pesar de los avances de los últimos 50 años, las dos últimas décadas también se han caracterizado por el estancamiento de las tasas de vacunación infantil y una amplia variación en la cobertura vacunal. Estos desafíos se han visto agravados por la pandemia de COVID-19, que ha dejado a millones de niños vulnerables a enfermedades prevenibles y a la muerte.

COBERTURA VACUNAL INFANTIL: ESTANCAMIENTO TRAS DÉCADAS DE AVANCES

Los autores destacan que estas últimas estimaciones deben interpretarse como una clara advertencia de que los objetivos mundiales de inmunización para 2030 no se alcanzarán sin mejoras transformadoras en la equidad.

"A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos 50 años, el progreso ha estado lejos de ser universal. Un gran número de niños siguen sin vacunar o con una vacunación insuficiente", argumenta el doctor Jonathan Mosser, autor principal del estudio, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

La vacunación infantil sistemática se encuentra entre las intervenciones de salud pública más eficaces y rentables disponibles, pero las persistentes desigualdades mundiales, los desafíos derivados de la pandemia de COVID-19 y el aumento de la desinformación y la reticencia a vacunarse han contribuido a frenar el progreso de la inmunización.

"Estas tendencias aumentan el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la poliomielitis y la difteria, lo que subraya la necesidad crucial de implementar mejoras específicas para garantizar que todos los niños puedan beneficiarse de las vacunas que salvan vidas".

MILLONES DE NIÑOS AÚN SIN VACUNAR O CON VACUNACIÓN INCOMPLETA

Lanzado para brindar a todos los niños, en todas partes, acceso a vacunas vitales, el PAI se centró inicialmente en seis enfermedades infantiles prevenibles mediante vacunación: tuberculosis, difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis y sarampión. Posteriormente, el programa se amplió para incluir vacunas adicionales, tanto en la infancia como a lo largo de la vida, protegiendo contra Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B, rubéola, enfermedad neumocócica, rotavirus y virus del papiloma humano.

En los últimos 50 años, el PAI ha vacunado a más de 4 mil millones de niños, previniendo la muerte de aproximadamente 154 millones de niños en todo el mundo y proporcionando un total de 10.2 mil millones de años de salud plena. En 2019, la OMS estableció objetivos ambiciosos para mejorar la cobertura de vacunación a nivel mundial a través de la Agenda de Inmunización 2030 (IA2030), incluida la reducción a la mitad del número de niños de "dosis cero" (estimados como niños menores de un año que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina).

El programa también tiene como objetivo lograr una cobertura mundial del 90% para cada una de las vacunas del ciclo de vida, incluidas las tres dosis completas de la vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, la segunda dosis de la vacuna que contiene sarampión, la vacuna contra la enfermedad neumocócica y la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Sin embargo, persisten brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, lo que refleja desigualdades de larga data en la cobertura vacunal a nivel mundial y supone un riesgo global creciente. Se ha notificado un número creciente de casos de polio de tipo salvaje en Pakistán y Afganistán, y hay un brote de polio en curso en Papúa Nueva Guinea, donde menos de la mitad de la población está inmunizada.

En 2024, se registraron casi diez veces más infecciones de sarampión en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. El brote de sarampión en curso en EEUU alcanzó más de 1.000 casos confirmados en 30 estados en mayo de 2025, superando el número total de casos de 2024.

LA PANDEMIA REVIERTE EL PROGRESO EN LA REDUCCIÓN DE NIÑOS DE “DOSIS CERO”

Ante la inminente fecha límite para alcanzar los objetivos de cobertura mundial, el nuevo análisis proporciona estimaciones actualizadas y ampliadas a nivel mundial, regional y nacional de la cobertura anual de vacunación infantil sistemática entre 1980 y 2023 en 204 países y territorios, para 11 combinaciones de vacunas y dosis recomendadas por la OMS para todos los niños del mundo. Utilizando hasta 1085 fuentes de datos únicas, incluyendo los principales datos de encuestas multinacionales y nacionales, el análisis estima el impacto a largo plazo de la pandemia de COVID-19 (2020-2023) en la inmunización infantil sistemática. También examina el progreso necesario para alcanzar los objetivos de la IA2030.

El éxito de los últimos 50 años es en parte resultado de una duplicación de la cobertura mundial para las vacunas originales contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (primera dosis del 49% al 89%; y las tres dosis del 40% al 81%), el sarampión (del 37% al 83%), la polio (del 42% al 80%) y la tuberculosis (del 38% al 83%) entre 1980 y 2023. Además, ha habido una caída del 75% en el número de niños no vacunados de dosis cero en todo el mundo, de 58,8 millones en 1980 a 14,7 millones en 2019, así como la introducción y ampliación de nuevas vacunas críticas que salvan vidas contra la enfermedad neumocócica, el rotavirus y una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión.

Sin embargo, este progreso a largo plazo oculta desafíos recientes y disparidades sustanciales. Entre 2010 y 2019, el avance en la cobertura se ralentizó y, en algunas zonas del mundo, se revirtió.

COMBATIR LA DESINFORMACIÓN Y FORTALECER LA CONFIANZA COMUNITARIA

Por ejemplo, 21 de 36 países de altos ingresos experimentaron disminuciones en la cobertura de al menos una de las dosis de vacuna recomendadas originalmente por el PAI (excluyendo la vacuna contra la tuberculosis, que ya no se incluye en los calendarios de vacunación sistemáticos en algunos países), incluyendo una disminución del 12% en la primera dosis de la vacunación contra el sarampión en Argentina, y disminuciones del 8% y el 6% en la tercera dosis de la vacunación contra la difteria, el tétanos y la tos ferina en Finlandia y Austria, respectivamente.

Además, la proporción de niños que recibieron la vacuna contra el sarampión disminuyó en 100 de 204 países, y la mayor disminución se observó en América Latina y el Caribe, donde la cobertura cayó de alrededor del 90% en 2010 al 87% en 2019, lo que resultó en casi un millón menos de niños vacunados contra el sarampión en 2019.

Por otra parte ,el trabajo señala que la pandemia de COVID-19 exacerbó estos desafíos, ya que las tasas de cobertura mundial de las vacunas recomendadas originalmente por el PAI disminuyeron drásticamente a partir de 2020, lo que dio como resultado que aproximadamente 15,6 millones de niños no recibieran las tres dosis completas de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina o una vacuna contra el sarampión entre 2020 y 2023, así como que 15,9 millones de niños no recibieran ninguna vacuna contra la polio y 9,18 millones no recibieran la vacuna contra la tuberculosis.

La pandemia de COVID-19 también revirtió los avances previos en la reducción del número de niños no vacunados sin dosis cero a nivel mundial, que alcanzó un máximo de 18,6 millones antes de caer a 15,7 millones en 2023. El estudio estima que las interrupciones en los servicios de inmunización durante la pandemia de COVID resultaron en alrededor de 12,8 millones adicionales de niños no vacunados sin dosis cero a nivel mundial durante los cuatro años de la pandemia (2020-2023).

No obstante, persisten grandes discrepancias, con una cobertura considerablemente menor y tasas más altas de niños sin vacunar o con vacunación insuficiente en los países de ingresos bajos y medios. En 2023, más de la mitad de los 15,7 millones de niños sin vacunar del mundo vivían en tan solo ocho países, principalmente en África subsahariana (53 %) y Asia meridional (13 %): Nigeria (2,48 millones), India (1,44 millones), la República Democrática del Congo (RDC, 882 000), Etiopía (782 000), Somalia (710 000), Sudán (627 000), Indonesia (538 000) y Brasil (452 ??000).

"El reto ahora es cómo mejorar la distribución y la aceptación de las vacunas en zonas con baja cobertura", considera la doctora Emily Haeuser, autora principal. "La diversidad de desafíos y barreras para la inmunización varía considerablemente entre países y dentro de las comunidades, con un número creciente de desplazados y disparidades cada vez mayores debido a los conflictos armados, la volatilidad política, la incertidumbre económica, las crisis climáticas y la desinformación y reticencia a vacunarse, lo que subraya la necesidad de nuevas soluciones a medida".

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: DATOS, METODOLOGÍAS Y FOCOS LOCALES OCULTOS

El análisis indica que será necesario acelerar el progreso para alcanzar la meta de 2030 de reducir a la mitad el número de niños de dosis cero en comparación con los niveles de 2019, y se estima que solo 18 de los 204 países y territorios ya han cumplido esta meta en 2023 [6]. Dos tercios (65%) de los niños de dosis cero que deben ser vacunados entre 2023 y 2030 viven en África subsahariana (4,28 millones) y Asia meridional (1,33 millones).

La cobertura del 90% o más para cada una de las vacunas del ciclo de vida (las tres dosis completas de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, la segunda dosis de la vacuna que contiene sarampión y la vacuna contra la enfermedad neumocócica) es una meta central establecida por IA2030.

Sin embargo, el análisis predice que solo la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina probablemente alcanzará la meta del 90% de cobertura mundial para 2030, y solo en un escenario optimista. Se espera que la amplia variación observada en la cobertura de las vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y contra el sarampión en 2023 persista hasta 2030, con tasas de cobertura en África subsahariana considerablemente inferiores a las de otras regiones, incluso en un escenario optimista (82% y 69%), respectivamente.

Para aumentar la aceptación y el uso de las vacunas, los autores instan a intensificar los esfuerzos para combatir la desinformación y la reticencia a vacunarse. Como explicó la Dra. Haeuser: *Los programas de vacunación exitosos se basan en comprender y responder a las creencias, preocupaciones y expectativas de la población. Los servicios de vacunación deben priorizar el fomento de la confianza, involucrar a los líderes comunitarios y adaptar las intervenciones con estrategias locales culturalmente más adecuadas para mejorar la confianza y el uso de las vacunas*.

Los autores señalan algunas limitaciones importantes, incluida la variabilidad en la cobertura de las fuentes de datos disponibles. A través del modelado, este estudio pretende agregar más detalles y pronósticos probables de tendencias futuras, pero desafíos como la recopilación de datos de encuestas en zonas de conflicto, la contabilización de las vacunaciones de recuperación, el recuerdo de las vacunas infantiles por parte de los padres o la variabilidad metodológica en la recopilación de datos significan que hay incertidumbre en las estimaciones, como se refleja en los rangos de datos proporcionados en el documento.

También señalan que la dependencia de la cobertura con la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina como una medida de si los niños están vacunados o no (los llamados niños de "dosis cero"), aunque es una práctica estándar, podría sobreestimar el número de niños que no recibieron ninguna vacuna, ya que en algunos casos pueden haber recibido otras vacunas. Finalmente, dicen que las estimaciones nacionales pueden enmascarar focos locales de baja cobertura, lo que subraya la necesidad de una mejor comprensión de los patrones locales de cobertura de vacunación.