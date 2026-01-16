Coaches de TDAH: cómo ayudan y por qué no son psicólogos

Archivo - Mujer en la consulta del psicólogo. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) recurren a coaches en busca de orientación, según un trabajo de la Universidad de Washington (Estados Unidos). Estos coaches, que a menudo padecen TDAH, ofrecen servicios similares a los de los psicólogos, pero no consideran su trabajo clínico, según un se publica en 'JAMA Network Open'.

EL AUGE DEL COACHING DE TDAH DURANTE LA PANDEMIA

Se trata del primer estudio importante de este campo en rápido crecimiento y un prerrequisito para estudiar cuán seguro y efectivo es, sugirieron los autores. "Esta es la información más sistemática que se ha obtenido jamás sobre entrenamiento para el TDAH", reflexiona Maggie Sibley, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y autora principal del artículo.

Durante la pandemia de COVID-19, hubo escasez de medicamentos para el TDAH y de horarios de consulta para los psicólogos que lo tratan. Paralelamente, más personas comenzaron a ofrecer servicios de coaching para el TDAH, y los testimonios de pacientes se viralizaron en redes sociales. Los profesionales de la salud recomiendan el coaching para el TDAH a sus pacientes, y este servicio se convirtió en parte de las pautas de tratamiento del TDAH. Las personas con TDAH recurrieron a los servicios que estaban disponibles y eran tendencia, a pesar de la falta de evidencia sobre la seguridad o eficacia de la práctica.

BENEFICIOS DE SER ENTRENADO POR ALGUIEN QUE ENTIENDE TU TDAH

Para este trabajo, los expertos desarrollaron una encuesta para recopilar formalmente esa información. Entre los hallazgos destacables se encuentra que la mayoría de las personas que ofrecen coaching para el TDAH padecen TDAH. Esta conexión puede brindar beneficios únicos a los pacientes, apunta Sibley. "La validación emocional de conectar con una persona que ha estado en tu misma situación es poderosa", agrega

Este campo se inspiró en personas que se promocionan como instructores de habilidades para la vida. Los coaches de TDAH ofrecen servicios similares a los de los psicólogos, incluyendo atención clínica, y tienen honorarios similares. La encuesta reveló que la tarifa media por hora para coaching de TDAH es de 150 dólares. Sin embargo, no consideran su trabajo como clínico y sus honorarios no están cubiertos por el seguro."Se están colocando claramente fuera de las estructuras y sistemas de atención médica", advierte Sibley.

A diferencia de los psicólogos, que necesitan completar una licenciatura, un doctorado, realizar prácticas profesionales y aprobar exámenes de certificación, no existe una formación formal ni una licencia para ser coach de TDAH. Tampoco existen estándares formales, supervisión ni seguro de responsabilidad civil profesional en este campo, expone Sibley, lo cual puede ayudar a establecer límites profesionales y proteger a los coaches y pacientes si un paciente sufre una crisis de salud mental o cualquier otra complicación. En ausencia de estas características, ambos grupos están en riesgo.

"Los coaches de TDAH se encuentran en una coyuntura en la que deben decidir qué rumbo tomar como profesionales", informa Sibley. Los coaches podrían mantenerse al margen del ámbito sanitario y aclarar sus límites clínicos, o podrían desarrollar formación formal y certificaciones, siguiendo el ejemplo de profesionales como los auxiliares médicos y los consejeros de apoyo mutuo en el consumo de sustancias. Ambos campos surgieron de tradiciones populares y ahora están formalizados.

Sibley considera el coaching como una oportunidad para que las personas con TDAH reciban la atención que necesitan."Esta fuerza laboral está muy interesada en ayudar a otras personas y no va a desaparecer", finaliza.