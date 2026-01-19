El CNIO presenta su Plan de Actuación para orientar su futuro a las áreas más prometedoras en la investigación. - CNIO

Raúl Rabadán, director científico a partir de mayo, asegura que será "una renovación científica, institucional y organizativa" MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha presentado este lunes al personal del centro su nuevo Plan de Actuación para 2026, aprobado por la unanimidad de su Patronato en diciembre pasado, por el que se incorporan nuevas áreas de investigación en cáncer, y se focaliza la potencia investigadora del centro para mantenerlo en primera línea de la ciencia mundial.

Raúl Rabadán, que se incorporará como director científico del CNIO el 1 de mayo, ha explicado que asume esta responsabilidad "para liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa en un momento muy complejo para la institución".

"La prioridad es fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas", ha apuntado y ha asegurado que el centro parte "de una base científica ya muy sólida" y ha subrayado que "el principal activo del CNIO es su plantilla investigadora de primer nivel internacional, que ahora trabajará en un marco más estable y competitivo".

"El CNIO es una institución estratégica para España y para Europa, y mi compromiso es que el CNIO salga de esta etapa más moderno y relevante internacionalmente como investigación oncológica pública", ha añadido.

TRES GRANDES DIVISIONES DE INVESTIGACIÓN

El nuevo Plan orienta los recursos del CNIO a las áreas que más están haciendo mejorar hoy día la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer: biología computacional, genómica a gran escala, inmunoterapias y una cercanía a pacientes que resulta indispensable en enfoques personalizados y de precisión.

Así, habrá tres grandes divisiones que expanden la actividad investigadora del centro: Investigación Básica y Traslacional; Investigación Clínica; y Plataformas de Innovación Científico-Tecnológica, con "plena interacción" entre ellas.

Para Rabadán, "la integración de genómica, biología computacional, inteligencia artificial e investigación clínica es esencial para una oncología de precisión real".

El Programa de Oncología Molecular estará liderado por Óscar Fernández-Capetillo, que estudia las proteínas y sus alteraciones. Las células y la interacción con el sistema inmunitario se abordan en el Programa de Biología Tumoral e Inmunología, a cargo de Francisco X. Real. El Programa de Genómica de Precisión y de Poblaciones se enfoca en la perspectiva del paciente y la sociedad.

"Abordamos el cáncer en todas sus escalas: desde las alteraciones moleculares en cada paciente, hasta su impacto en grandes poblaciones", ha indicado Rabadán.

El Programa de Genómica de Precisión y de Poblaciones es de nueva creación y estará dirigido por Núria Malats. Investigará los factores genéticos y ambientales que influyen en el riesgo de cáncer y en la respuesta a los tratamientos. Reforzando estas líneas el CNIO aspira a consolidarse como institución de referencia en Europa en la adquisición y análisis de datos genómicos a gran escala en el ámbito del cáncer.

Otro nuevo programa, Biología Computacional y de Sistemas, situará al CNIO como centro de referencia en biocomputación y aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y análisis de big data al estudio del cáncer. Lo dirigirá Fátima Al-Shahrour.

Cuatro nuevos grupos, con más matemáticas, biocomputación e IA Se crearán cuatro grupos de investigación asociados a los nuevos programas; Genómica Matemática, liderado por Rabadán; Genómica de Poblaciones Humanas, dirigido por Anna González-Neira; y Edición Genómica, con Sandra Rodríguez al frente.

Su investigación se apoyará en la tecnología de otras dos novedades: una plataforma de Biocomputación e Inteligencia Artificial, y una de Innovación Genómica, que ofrecerá servicios avanzados a investigadores dentro y fuera del CNIO.

"La biocomputación y la inteligencia artificial son ya una herramienta central en la investigación del cáncer", ha asegurado Rabadán, que ha adelantado que "contribuirá a convertir al CNIO en un centro de referencia europeo en análisis de datos genómicos a gran escala y lograr diagnósticos más tempranos, tratamientos más personalizados y una mejor evaluación de riesgos".

"TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA" EN LA GESTION DE LOS RECURSOS

El nuevo Plan de Actuación del CNIO asegura la "total alineación de la Gerencia con la Dirección Científica" y serán prioritarias la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Para el CNIO es igualmente esencial la formación de jóvenes científicos, que queda al cargo de Marisol Soengas, responsable de la Deans Office y jefa del Grupo de Melanoma del CNIO.

Así, el nuevo equipo de dirección científica estará encabezado por Raúl Rabadán, proveniente de la Universidad de Columbia, que dirigirá el grupo de Genómica Matemática en el CNIO, que modelizará la evolución de los tumores en pacientes, el desarrollo de métodos de inteligencia artificial para la identificación de mutaciones funcionales en el genoma del cáncer y el estudio de la conexión entre virus y cáncer, entre otros proyectos.

Óscar Fernández-Capetillo dirige el grupo de Inestabilidad Genómica, que ha descubierto el papel de un tipo de daño genómico, el estrés replicativo, en cáncer y envejecimiento. Esta línea derivó en un nuevo compuesto antitumoral que fue licenciado para su desarrollo clínico. Más recientemente el grupo investiga mecanismos de resistencia a fármacos, y explora además las bases moleculares de otras patologías, como las enfermedades neurodegenerativas.

Francisco X. Real dirige el grupo de Carcinogénesis Epitelial, que estudia bases moleculares de cáncer de páncreas y vejiga. Recientemente ha descubierto el mecanismo por el que una variante genética aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. Preside la Alianza de Investigación en Cáncer de Páncreas (ALIPANC), que engloba 58 equipos multidisciplinares de investigación en España.

Fátima Al-Shahrour, hasta ahora jefa de la Unidad de Bioinformática es experta en el estudio del cáncer desde la perspectiva genómica. Desarrolla métodos computacionales para medicina de precisión y para interpretar la información genómica. Es co-directora del Máster en Bioinformática y Ciencia de datos en Medicina personalizada de precisión y salud del Instituto de Salud Carlos III.

Óscar Llorca es jefe del Grupo de Arquitectura y Función de Macromoléculas. Su grupo ha descubierto cómo actúan proteínas clave para el crecimiento celular, y ha desvelado algunos mecanismos con que la célula detecta y repara daños en el ADN.

Núria Malats lidera el Grupo de Epidemiología Genética y Molecular.

Ha hallado una firma molecular de microorganismos en heces que puede predecir riesgo de cáncer de páncreas. Ha dirigido consorcios nacionales e internacionales de investigación con cientos de miembros. Co-lidera el proyecto europeo PANCAID, para desarrollar una biopsia líquida para la detección temprana del cáncer de páncreas.

Marisol Soengas dirige el Grupo de Melanoma del CNIO. Entre sus resultados más relevantes está el desarrollo del sistema "MetAlert", que permite visualizar cómo las células de melanoma preparan rutas de diseminación antes de que ocurran las metástasis. Más recientemente ha descubierto cómo el melanoma logran ocultarse y resistir a la inmunoterapia.

La investigación de su grupo dio lugar a la creación de la compañía española Highlight Therapeutics, que ha desarrollado el compuesto BO-112, el primer candidato a fármaco oncológico nacido de la investigación del CNIO que ha llegado a estudios en pacientes.