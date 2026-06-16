Archivo - CNIO indaga "cómo generar células 'puñal' contra el mieloma múltiple dentro del cuerpo" con modificación de linfocitos T - CSIC - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha informado de que su grupo dirigido por Luis Álvarez Vallina se encuentra estudiando "cómo generar células 'puñal' contra el mieloma múltiple dentro del cuerpo", lo que está llevando a cabo a través de "un proyecto que busca modificar los linfocitos T dentro del propio organismo de la persona enferma".

"Desarrollaremos una estrategia pionera para generar células T STAb dirigidas contra el BCMA (un antígeno presente solo en las células de mieloma múltiple) directamente en el interior del paciente", ha señalado este experto, que ha asegurado que ello "eliminará la necesidad de producir las células ex vivo". "El proyecto evaluará la viabilidad, la eficacia y la seguridad de este enfoque innovador", ha expresado.

Tras exponer que el mieloma múltiple "es el segundo cáncer hematológico más común en adultos", el CNIO ha informado de que "uno de los grandes avances en su tratamiento en los últimos años es la inmunoterapia de células CAR-T, en la que linfocitos T (glóbulos blancos) de la persona enferma se modifican para que puedan reconocer específicamente las células tumorales, y destruirlas".

No obstante, ha indicado que esta "es una terapia celular compleja, lenta y muy costosa". "Los linfocitos T, primero, se extraen del paciente, se modifican y cultivan en el laboratorio y, después, se reintroducen en el organismo, ya con la capacidad de dirigirse contra las células del cáncer", ha continuado, destacando a este respecto la financiación recibida por este grupo por parte de la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung.

REDUCIR COSTES DE FABRICACIÓN

En concreto, la partida obtenida será dedicada a este proyecto que busca "reducir los costes de fabricación y acortar el tiempo de tratamiento, lo que en última instancia permitiría tratar a más pacientes", ha expuesto, al tiempo que ha declarado que el citado se denomina 'LIVE-STAb'. El mismo es codirigido por el miembro del Instituto Paul-Ehrlich de la ciudad alemana de Langen, Christian J. Buchholz.

En pro del objetivo marcado, el CNIO ha manifestado que "los investigadores emplearán células 'puñal' o STAb-T, que pueden considerarse una evolución de las células CAR-T". "En ambos casos, las células modificadas en el laboratorio reconocen un mismo antígeno solo presente en las células tumorales, de forma que se dirigen y atacan solo a las células de cáncer", ha explicado.

De cualquier forma, ha subrayado que las STAb-T, en las que el grupo de Álvarez Vallina "es experto", tienen "ventajas sustanciales". Entre ellas se halla el hecho de que "logran reclutar a otras células T del organismo que no han sido modificadas, para que también combatan a las células cancerígenas", ha apuntado, para añadir que, con ello, "se amplifica así el efecto de la terapia".

Con todo, ha concluido destacando que el "objetivo" es "establecer un nuevo paradigma para las terapias con células T modificadas genéticamente, haciendo que las inmunoterapias avanzadas sean más rápidas, accesibles y escalables para los pacientes con mieloma múltiple y otros tipos de cáncer".