El CNIO incorpora a cuatro jóvenes investigadores con contratos financiados por 'Amigos del CNIO'

Desde la izda., Jaime Alegrio-Louro, Marta Amorós, Yanira Méndez y Antonio Tapia, ganadores de los contratos 'Amigos/as del CNIO' en la convocatoria de 2026. - MADMOVIEX. CNIO.

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha informado este martes de la incorporación de Yanira Méndez, Jaime Alegrio-Louro, Marta Amorós y Antonio Tapia, cuatro jóvenes investigadores que trabajarán en nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer gracias a un contrato de tres años financiado por el 'Programa Internacional de Contratos Amigos/as del CNIO'.

La iniciativa filantrópica, que financia los contratos postdoctales de cuatro personas con una "trayectoria científica sobresaliente", ha permitido investigar en el CNIO a más de medio centenar de jóvenes a lo largo de la última década. Como novedad, esta última edición extiende un año la duración de los contratos, pasando a ser de tres.

Yanira Méndez, nacida en Meneses Sancti Spiritus (Cuba), ha investigado en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y en el Instituto Leibniz (Alemania). En el CNIO, su investigación se centrará en el cáncer de próstata, el más diagnosticado en hombres, con el objetivo de crear moléculas que ayuden a detectarlo mediante técnicas de imagen y, al mismo tiempo, a tratarlo de forma precisa.

"Todos tenemos una persona cercana que ha sufrido un cáncer que no ha podido ser tratado; el motor de mi investigación, y creo que de todos en el CNIO, es el deseo de que eso no ocurra", ha señalado Méndez, a quien le fascina la química "desde muy pequeña".

Por su parte, Jaime Alegrio-Louro, originario de Outil Cantanede (Portugal), buscará estrategias antitumorales basadas en reducir la producción de proteínas. "Quiero entender con el máximo detalle las interacciones entre proteínas; así sabremos las que nos interesa modificar para encontrar terapias", ha detallado.

El joven estudió en la Universidad de Coimbra (Portugal), estuvo en la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) y en el Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular en Estrasburgo (Francia) antes de llegar al Grupo de Arquitectura y Función de Macromoléculas del CNIO.

MARTA AMORÓS Y ANTONIO TAPIA

En cuanto a Marta Amorós, recién incorporada al Grupo de Inmunidad del Cáncer en el CNIO, quiere entender cómo el sistema inmunitario protege al organismo frente al cáncer, y cómo interfieren los cambios en los ritmos circadianos habituales en trabajos con turnos nocturnos, horarios irregulares o 'jet lag' crónico. Ha desarrollado gran parte de su investigación hasta ahora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid.

"En la investigación no siempre sale todo como esperas, pero es muy satisfactorio saber que tu trabajo puede mejorar la vida de los pacientes", ha comentado la albaceteña.

Por último, Antonio Tapia, madrileño, se incorpora a la Unidad de Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer CNIO-HMarBCN tras varios años en el Hospital 12 de Octubre. Su trabajo se centrará en investigar una nueva inmunoterapia basada en las llamadas células puñal (por su acrónimo en inglés, células STAb) para el tratamiento de los tumores cerebrales.

"Mi objetivo es contribuir a la modificación genética de células del sistema inmunitario del propio paciente, para que produzcan una molécula capaz de destruir las células tumorales", ha explicado.