El CNIC participa en una red europea para impulsar la inteligencia artificial en salud cardiovascular

Archivo - Doctor sanitario sujetando una tablet. IA en Sanidad. - ASHO - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) participa en CHAIN, la Red Europea de Datos e Inteligencia Artificial para la Salud Cardiovascular, coordinada por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que busca aprovechar los datos de salud y la inteligencia artificial a lo largo de todo el proceso de atención cardiovascular.

El proyecto reúne a 53 socios de 20 países y cuenta con 20 millones de euros de financiación europea a través del programa EU4Health. Durante 36 meses, la iniciativa desarrollará un ecosistema federado para facilitar la adopción segura, eficaz y a escala de la IA en la prevención, la detección precoz y el tratamiento cardiovascular.

"Una de cada tres muertes en Europa se debe a enfermedades cardiovasculares, cuyo coste de 282.000 millones de euros para la UE supera su presupuesto anual. La necesidad de actuar es urgente, y CHAIN no podría ser más oportuno ni más importante en este esfuerzo. CHAIN trata de convertir el potencial de la IA en una mejor salud cardiovascular para todos. Al ayudar a que innovaciones fiables lleguen a los pacientes de forma segura y equitativa, podemos prevenir la enfermedad antes y dar a más personas la oportunidad de vivir más tiempo y con mejor salud", señala Cecilia Linde, presidenta de la Sociedad Europea de Cardiología e investigadora del Instituto Karolinska, en Suecia.

Por su parte, el coordinador científico de CHAIN y presidente de ESC AI Gateway, del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos, Folkert Asselbergs, explica que, "en esta era de desinformación, los pacientes y los profesionales sanitarios buscan que sociedades médicas como la ESC marquen el camino: CHAIN proporcionará un marco para implementar soluciones fiables que aporten un valor real más allá de lo que está disponible actualmente".

"La incorporación del CNIC a CHAIN refuerza nuestro compromiso con una investigación cardiovascular que se traduzca en mejoras para los pacientes. La colaboración entre centros de investigación, hospitales y otros socios europeos permitirá evaluar la inteligencia artificial en distintos sistemas sanitarios y acercar las soluciones con evidencia suficiente a la práctica clínica. Desde el CNIC aportaremos nuestra experiencia para que la innovación avance con rigor científico y responda a las necesidades de prevención y atención cardiovascular", según Borja Ibáñez, director científico del CNIC, cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).

El equipo científico del CNIC para este proyecto está coordinado por Héctor Bueno, jefe de grupo en CNIC, investigador del CIBERCV coordinador del Área de Investigación Cardiovascular del i+12 y responsable del Grupo de Investigación Cardiovascular Multidisciplinar Traslacional del i+12, del Hospital Universitario 12 de Octubre; y por con Fátima Sánchez-Cabo, jefa de grupo en CNIC y coordinadora de su Unidad de Bioinformática.