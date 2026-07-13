El CNIC obtiene por cuarta vez la acreditación 'Centro de excelencia Severo Ochoa' del Ministerio de Ciencia - CNIC

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) ha recibido por cuarta vez la acreditación 'Centro de excelencia Severo Ochoa' que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la que ha obtenido 5.842.000 euros para desarrollar su 'Plan Estratégico' durante el periodo 2026-2030.

Mediante este reconocimiento gestionado a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se incluyen 4,5 millones de euros para la citada estrategia y 1.342.000 euros para la contratación y formación de 10 investigadores predoctorales. El mismo ha sido recogido por su director científico, el doctor Borja Ibáñez, en un acto presidido por la ministra del ramo, Diana Morant, y su secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa.

Así, en este evento, celebrado en Valencia y en el que han participado también el director de la AEI, José Manuel Fernández, y el director de Investigación Básica e investigador principal del Grupo de Fisiopatología Cardiovascular Molecular y Genética del CNIC, el doctor Vicente Andrés, se han distinguido a diferentes centros que destacan por la calidad y el impacto internacional de sus resultados científicos.

Con ello, desde el CNIC han informado de que se facilitará el desarrollo de su 'Plan Estratégico', que tiene como objetivo "mejorar la salud cardiovascular de la población mediante la generación de conocimiento científico y su transferencia efectiva a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares".

"La estrategia se apoya en la integración de la investigación básica y clínica y plantea un nuevo modelo de colaboración internacional que permitirá combinar las capacidades del CNIC con las de centros con reconocimientos de excelencia del Reino Unido y Alemania", han continuado, para añadir que se trabajarán en "cuatro grandes áreas científicas".

En concreto, se va a trabajar en conjunto en salud digital, para mejorar la prevención cardiovascular, mediante el uso de dispositivos portátiles, biomarcadores digitales, y utilización de inteligencia artificial (IA); terapias regenerativas preventivas, dirigidas a intervenir en fases tempranas del daño miocárdico; enfermedad cardiometabólica, para comprender las alteraciones cardiovasculares que aparecen antes del diagnóstico de prediabetes o diabetes; y salud cardiovascular y cerebral, para identificar los mecanismos que relacionan los factores de riesgo cardiovascular y la aterosclerosis con el deterioro cognitivo y la demencia.

SE VA A CONTRATAR A 10 INVESTIGADORES PREDOCTORALES

Por otra parte, esta institución ha informado de que la financiación concedida para contratar a 10 investigadores predoctorales servirá para que estos desarrollen sus tesis en líneas prioritarias del 'Plan Estratégico' del CNIC. "Cada contrato cuenta con una ayuda de 134.200 euros destinada a sufragar la contratación laboral y los gastos asociados a estancias formativas en centros de investigación españoles o internacionales", ha indicado.

Junto a ello, va a reforzar sus programas de formación en IA, multiómicas, imagen, datos FAIR, ciencia abierta, ética, ciberseguridad, igualdad y transferencia de tecnología. Además, va a impulsar los intercambios de investigadores y los programas conjuntos de doctorado y posdoctorado con las instituciones internacionales asociadas.

"Otra de las prioridades será acelerar la transferencia de los resultados científicos a la práctica clínica y al sistema sanitario", han afirmado, para concretar que se va a reforzar "el desarrollo de patentes con un elevado potencial de aplicación, la colaboración con empresas biotecnológicas, farmacéuticas y de tecnología sanitaria y su participación en consorcios internacionales orientados al desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, dispositivos médicos y tratamientos".

De hecho, la estrategia de esta organización contempla la creación de un equipo de investigación especializado en Cardiología intervencionista (incluyendo la estructural), un área con potencial para generar innovaciones en válvulas, stents y otros dispositivos cardiovasculares. Añadido a ello, se desarrollarán herramientas basadas en IA para analizar y medir la influencia de la investigación en las guías clínicas, la práctica asistencial, las políticas sanitarias y la salud de la población.

Por último, y una vez expuesto que se va a formalizar una red estable de colaboración científica con instituciones europeas de referencia, los miembros del CNIC han concluido afirmando que el Plan refuerza el "compromiso" con "la ciencia abierta, la gestión de los datos conforme a los principios FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables), la ética, la integridad científica y la seguridad de la información".