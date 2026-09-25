Archivo - El CNIC incorpora una plataforma automatizada para el desarrollo de modelos experimentales de enfermedad cardiovascular - CNIC - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) ha incorporado una plataforma automatizada para aislar y expandir células pluripotentes modificadas con CRISPR/Cas9, lo que facilitará el desarrollo de modelos experimentales de enfermedad cardiovascular.

La herramienta consiste en un sistema de clonaje y su adquisición ha sido posible gracias a una ayuda otorgada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En concreto, la partida económica, que se enmarca en la convocatoria de 2025 de ayudas para obtener equipamiento científico-técnico, cuenta con un presupuesto financiable de 183.730 euros y una ayuda FEDER asociada de 73.492 euros.

Así, bajo el liderazgo de la responsable de la Unidad de Tecnología de Células Pluripotentes del CNIC, la investigadora Giovanna Giovinazzo, la plataforma agilizará la generación de líneas celulares modificada genéticamente mediante la tecnología de edición génica como el sistema CRISPR/Cas9. Asimismo, posibilitará la obtención de clones celulares genéticamente homogéneos y estables tras el procesos de edición, mejorará la reproducibilidad experimental, la trazabilidad de los resultados y el control de calidad de los procedimientos.

MONITORIZAR EL CRECIMIENTO CELULAR EN TIEMPO REAL

El nuevo equipamiento "facilitará el trabajo con células madre embrionarias murina y células pluripotentes inducidas humanas (hiPSC, por sus siglas en inglés), herramientas fundamentales para el desarrollo de modelos experimentales de enfermedad cardiovascular", ha puesto de manifiesto Giovinazzo, y es que incorpora un sistema automatizado capaz de aislar células individuales, verificar su monoclonalidad mediante microscopía óptica y de fluorescencia y monitorizar el crecimiento celular en tiempo real.

La plataforma, que podrá transferir automáticamente las colonias celulares seleccionadas a placas de cultivo para su posterior análisis, dará soporte a múltiples grupos de investigación del CNIC y reforzará sus capacidades en biotecnología y Medicina cardiovascular traslacional.

Con todo, la adquisición de la herramienta contribuirá a acelerar el desarrollo de modelos celulares avanzados para estudiar enfermedades cardiovasculares. El objetivo es explorar nuevas estrategias terapéuticas basadas en edición génica y Medicina personalizada.