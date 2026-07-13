El CNIC impulsa la vocación científica de ocho jóvenes con su programa ACÉRCATE - CNIC

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ha seleccionado a ocho estudiantes de Bachillerato de distintas comunidades autónomas para participar en el programa ACÉRCATE, una iniciativa que busca acercar la investigación biomédica a los jóvenes y fomentar futuras vocaciones científicas en el ámbito cardiovascular.

Los alumnos seleccionados se incorporan al Plan de Formación CNIC-Joven, una iniciativa impulsada por el director general del centro, el doctor Valentín Fuster, con el objetivo de atraer y formar desde edades tempranas a jóvenes con interés por la investigación y contribuir a la creación de una cantera de futuros investigadores de excelencia.

Los ocho participantes proceden de Galicia, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana y han sido elegidos por sus expedientes académicos, su interés por la ciencia y su participación previa en proyectos científicos, olimpiadas o programas de enriquecimiento educativo.

Durante su estancia en el CNIC, los estudiantes han podido conocer el funcionamiento diario de un centro de referencia en investigación cardiovascular, participar en actividades científicas y compartir experiencias con investigadores del centro para acercarse a las distintas salidas profesionales dentro de la investigación biomédica.

Desde la puesta en marcha del programa, un total de 144 estudiantes han participado en ACÉRCATE, que constituye la primera etapa del itinerario formativo CNIC-Joven y acompaña a los alumnos desde Bachillerato hasta el doctorado.

El programa ha contado también con la participación del ganador del Premio CNIC-EUCYS, concedido en el European Union Contest for Young Scientists (EUCYS). En esta edición, el estudiante lituano Arturas Makselis, galardonado en 2025 por su proyecto sobre nuevas dianas moleculares para terapias antivirales frente a infecciones intestinales, compartió con los participantes su experiencia en investigación y en competiciones científicas internacionales.

El director general del CNIC, Valentín Fuster, ha destacado que acercar la investigación a los jóvenes permite "ofrecerles la oportunidad de descubrir que detrás de cada avance médico hay personas que investigan para mejorar la vida de los pacientes".

Los ocho jóvenes son: Carla Acosta García - IES Mendiño (Pontevedra), que aspira a estudiar Biomedicina en el Karolinska Institutet (Suecia); Adriana Bravo Arribas, del IES Cervantes (Madrid), futura estudiante de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid; Eva Freire Seoane, del Colegio Diocesano San Ignacio (Ponferrada, León), que cursará Ingeniería Biomédica en ICAI-Universidad Pontificia Comillas; Fernando Juez Pozo, del IES Rodríguez Moñino (Badajoz),futuro estudiante de Medicina; Pablo Linares Muñoz, del IES La Senda (Quart de Poblet, Valencia), también orientado hacia la Medicina; Iago López Fernández, del IES Pintor Antonio López (Tres Cantos, Madrid), interesado en Física y Matemáticas; Laura Ungureanu Badenas, del Colegio Mater Dei (Castellón), que iniciará un doble grado en Biotecnología y Química; y Claudia Yañez Machi, del Colegio Sagrado Corazón Hermanos MaristaS (Valencia), futura estudiante de Biotecnología Médica y Farmacéutica en Austria,.