Archivo - CNE alerta del aumento de incidencia de ITS emergentes como la hepatits A y la shigelosis, con casos multirresistentes - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Miembro de la Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Victoria Hernando, ha alertado del aumento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual emergentes, como la hepatitis A y la shigelosis, contando esta última con casos multirresistentes.

"A nivel europeo, lo que me preocupa con respecto a la shigelosis es la detección de casos de shigella multirresistente y extremadamente resistente", ha manifestado durante la 'Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual' celebrada este miércoles, en Madrid, por el Ministerio de Sanidad.

Al respecto de las ITS "emergentes o reemergentes", Hernando ha señalado que "la principal vía de transmisión no es la vía sexual, sino que puede tener otras vías principales", pero "la vía sexual puede ser importante". En este sentido, ha puesto "el ejemplo del mpox", que "es una infección zoonótica" que apareció en el medio "como un brote en el año 2022".

Así, "se produjeron en España más de 7.500 casos", ha continuado, para señalar, no obstante, que los aparecidos en los años posteriores "son mucho menores". Este no es el panorama de la shigelosis que, aunque es conocida "desde los años 80", desde 2021 "ha habido un aumento de los casos", ha explicado, tras lo que ha declarado que, en 2024, un total de "3,8 casos eran hombres frente a cada mujer", con "mayor incidencia en el caso de los hombres de entre 20 y 44 años".

En este contexto, ha expuesto que, "desde el año 2023 se han identificado siete clústers con 2.300 casos en 12 países de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y en Estados Unidos, lo que indica que hay una transmisión continuada, prolongada y sostenida". "En estos clúster se han identificado distintas cepas de shigella multiresistente y extremadamente resistente", ha insistido.

EL ECDC OFRECE RECOMENDACIONES

Ante esta situación, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha emitido un informe con "una serie de pautas con respecto a las autoridades de salud pública para que se ponga más el foco en este tipo de cepas", ha proseguido, para añadir que el objetivo es "que se mejore la vigilancia microbiológica y la investigación de clústers", así como "promover estrategias de comunicación".-

Además, Hernando ha indicado que "otra de estas infecciones que aparece de forma regular es la hepatitis A". "Conocemos, ya desde hace tiempo, brotes importantes que se han producido de hepatitis A por vía de transmisión sexual", y es que "en nuestro país, parecía que hasta 2020 había un descenso en el número de casos, pero a partir de 2023 se vuelve a ver un incremento", ha señalado.

En este sentido, ha concretado que este "incremento" es "más marcado en la proporción de casos en hombres". "En 2024, la razón hombre-mujer fue de 2,3 casos en hombres por cada mujer y con un aumento muy importante de la incidencia acumulada en los menores de 45 años", ha puesto de manifiesto, insistiendo en que, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 30 los patógenos de infección por vía sexual, "incluye otros por vía alimentaria pero también susceptibles de infección por vía sexual".

Tras ello, ha desgranado los últimos datos existentes sobre ITS en Europa y en España, que se remiten a 2024, entre los que ha destacado el aumento experimentado en la incidencia de gonorrea -en la que "España es uno de los países con tasas más elevadas- y sífilis. Así, en esta primera ITS, en el ámbito comunitario y desde 2015, el crecimiento ha sido "del 303 por ciento", siendo "del 110 por cien" en la segunda, ha señalado.

LA CLAMIDIA SÍ DESCIENDE

No obstante, ha indicado que, en clamidia, se ha observado "un descenso del 6 por ciento en la última década", pero las cifras vuelven a ser negativas en linfogranuloma venéreo, con un ascenso del 250 por ciento, y en sífilis congénita, con "un 243 por ciento más", lo que es "preocupante".

Con todo, "podemos concluir que las ITS son un problema de salud pública a nivel global", ha resumido Hernando, mientras que la experta principal en ITS del ECDC, Lina Nerlander, que ha intervenido a través de un vídeo, ha llamado a la actuación de los países "en diferentes niveles" en este ámbito, ya que "los niveles son mucho más altos que antes de la pandemia".

Por ello, ha recomendado "la acción estratégica", y es que los Gobiernos deben tener "una estrategia nacional de ITS basada en los datos recientes" para asegurar "que se desarrolle un plan de acción" junto a "diferentes asesores, clínicos, laboratorios, salud pública, pero también a las sociedades civiles". "La estrategia de España es de 2021, lo cual es genial, pero muchos países tienen una estrategia más antigua", ha expuesto.

Es necesario "levantar la conciencia" de que las ITS "son relevantes hoy", ha insistido, al tiempo que ha afirmado que es oportuno "usar preservativo", sobre todo con nuevas parejas y si se tienen múltiples de ellas. Por último, ha pedido "mejorar el acceso" diagnóstico y al tratamiento, este último "a bajo costo o gratis".