El Clínico San Carlos desarrolla un hidrogel que favorece la recuperación de mielina en ratones con esclerosis múltiple

Laboratorio - HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Laboratorio de Neurobiología y Terapias Avanzadas del Hospital Clínico San Carlos han desarrollado un hidrogel que favorece la recuperación de mielina en ratones con esclerosis múltiple.

En concreto, se trata de un biomaterial inteligente que funciona como vehículo de células en la terapia celular para el tratamiento de enfermedades neurológicas caracterizadas por la pérdida de mielina como la esclerosis múltiple.

La investigación se basa en el uso de células madre progenitoras de oligoendrocitos, que son las células responsables de generar mielina cuando maduran. La mielina es una sustancia fundamental que recubre y protege las neuronas, garantizando el correcto funcionamiento del sistema nervioso al permitir que las señales nerviosas se transmitan entre sí.

En enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, esta capa protectora está dañada, lo que provoca alteraciones neurológicas progresivas, dando lugar a síntomas como debilidad, entumecimiento o dificultades en la movilidad, la coordinación o la visión.

De esta forma, con el hidrogel se pretende potenciar la terapia celular y así ayudar al cerebro a generar mielina, ya que la remielinización es esencial para proteger a las neuronas y reparar la mielina dañada, que es la causante de enfermedades como la esclerosis múltiple.

Los investigadores han inducido modelos experimentales con esclerosis múltiple en ratones a los que se administró el hidrogel con células generadoras de mielina. "Observamos una recuperación significativa de la mielina a los 30 y 60 días, alcanzando niveles comparables a los de animales sanos", ha destacado el director del Laboratorio de Neurobiología y Terapias Avanzadas del Hospital Clínico San Carlos, e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, Ulises Gómez Pinedo.

Según ha explicado, también han logrado detectar "una reducción de la inflamación cerebral y una mejoría en estudios realizados mediante resonancia magnética sin que hubiera formaciones tumorales, lo que apoya la seguridad del tratamiento".

Según destacan desde el centro hospitalario, uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que se ha demostrado que las células se mantienen vivas en el interior del hidrogel durante al menos 72 horas y pueden suministrarse por vía intranasal llegando directamente al cerebro al superar la barrera hematoencefálica, el sistema natural de protección del cerebro, restaurando las zonas dañadas.

"Esto permite evitar procedimientos invasivos, realizar administraciones repetidas y aplicar el tratamiento de forma mínimamente invasiva", ha apuntado Gómez Pinedo. Mediante técnicas avanzadas de imagen, ha apuntado, se ha comprobado que las células administradas "alcanzaron la zona lesionada, permanecieron en su entorno y se integraron en el tejido". "Estos resultados preclínicos son novedosos y respaldan la preparación de futuros ensayos clínicos", ha destacado.

Aunque el trabajo se ha centrado en modelos de desmielinización similares a la esclerosis múltiple, esta estrategia podría aplicarse en un futuro para el tratamiento de otras enfermedades neurológicas como el ictus, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer o el glioblastoma.

"La combinación de terapia celular, biomateriales inteligentes y administración intranasal representa una estrategia prometedora para el tratamiento de enfermedades neurológicas y ofrece soluciones menos invasivas y potencialmente más eficaces para su tratamiento", ha destacado Gómez Pinedo.

El hidrogel desarrollado por los investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos es termogelificante, es decir, que es líquido a temperatura ambiente y se convierte en gel al alcanzar los 37º centígrados.

Es biodegradable, biocompatible y bioestable y no presenta toxicidad celular, lo que le permite su uso con fines terapéuticos de forma segura. Los resultados de esta investigación han sido patentados con los dos centros que han desarrollado el biomaterial: el Laboratorio de Neurobiología y Terapias Avanzadas del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos y el CIATEJ-México.