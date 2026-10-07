1.500 castellanos y leoneses participan en el mayor estudio de investigación en salud desarrollado en España

Castilla y León participa con los primeros 1.500 pacientes en el mayor estudio de investigación en salud desarrollado en España para avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamientos personalizados - JCYL

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León consolida su participación en la Cohorte IMPaCT, uno de los proyectos estratégicos más relevantes de investigación biomédica y salud pública que se desarrollan actualmente en España para avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamientos personalizados, en el que hasta el momento han participado más de 1.500 ciudadanos de la Comunidad.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y gestionado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), en colaboración con las comunidades autónomas dentro de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología.

En la Comunidad, la participación en este proyecto estratégico se desarrolla desde 2023 a través de la colaboración entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y la Gerencia Regional de Salud, las estructuras de investigación sanitaria y los profesionales implicados en el reclutamiento y seguimiento de participantes.

Los nodos se encuentran en el Área de Salud de Salamanca, incorporando la población de los centros de salud de San Juan, Sisinio de Castro (Garrido Norte), Capuchinos, Universidad Centro, Alamedilla y Filiberto Villalobos; en el Área de Salud de Valladolid Oeste, donde se incluyen los centros de salud de Parquesol, Delicias I y Delicias II; y en el Área de Salud de León, con los centros de salud de Ribera del Órbigo, Astorga I, Astorga II, La Bañeza I, La Bañeza II, Santa María del Páramo y La Magdalena.

La previsión es incorporar a aproximadamente 12.000 participantes castellanos y leoneses de entre 16 y 79 años durante todo el desarrollo del proyecto, seleccionados aleatoriamente a partir de la población adscrita a los centros participantes.

La participación ciudadana resulta "esencial" para alcanzar este objetivo, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press, de ahí el llamamiento que acompaña al proyecto desde sus inicios: '#SiTeLlamanVen'.

La implicación de profesionales y centros de Atención Primaria de Castilla y León permite desarrollar investigación de alto impacto directamente vinculada a la salud de la población.

UNA GRAN COHORTE POBLACIONAL

La Cohorte IMPaCT tiene como objetivo construir una gran cohorte poblacional de al menos 200.000 personas, representativa de la población española, para estudiar durante 20 años cómo influyen los factores genéticos, ambientales, sociales y los estilos de vida en la aparición de enfermedades y en la evolución de la salud.

La información generada permitirá avanzar hacia un modelo de medicina personalizada de precisión, favoreciendo la identificación temprana de factores de riesgo, el desarrollo de estrategias preventivas más eficaces y la mejora de la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia científica.

La Cohorte IMPaCT constituye una infraestructura científica de carácter nacional que permitirá disponer de datos de gran valor para conocer mejor enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas o los trastornos relacionados con el envejecimiento.

Para ello, el proyecto estudiará aspectos relacionados con los estilos de vida, el entorno, la alimentación, las características sociales y la genética, entre otros factores.

Esta información permitirá avanzar en el conocimiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el alzheimer o las patologías cardiovasculares, entre otras, y contribuir al desarrollo de estrategias de prevención y medicina de precisión adaptadas a las características de la población española.

Las personas participantes, seleccionadas de forma aleatoria para asegurar la representatividad, realizan cuestionarios, exploraciones físicas, pruebas fisiológicas y análisis de biomarcadores, generando una información de gran valor científico que podrá relacionarse y analizarse a lo largo del tiempo.

Una de las principales características de Cohorte IMPaCT es precisamente su carácter longitudinal. El seguimiento de las personas participantes durante más de dos décadas permitirá estudiar cómo evolucionan su salud y sus hábitos y qué factores pueden estar relacionados con la aparición o prevención de enfermedades

INVESTIGACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

La Cohorte IMPaCT se configura como una investigación impulsada desde Atención Primaria, ya que este nivel asistencial ofrece acceso a una población amplia, diversa y representativa, permite el seguimiento longitudinal de los participantes y proporciona información clínica, social y ambiental esencial para comprender los determinantes de la salud y la enfermedad. Atención Primaria constituye el entorno idóneo para desarrollar una cohorte poblacional de ámbito nacional orientada a generar evidencia científica, que contribuya a mejorar la salud de la población y la sostenibilidad del sistema sanitario.

La participación de Castilla y León en la Cohorte IMPaCT supone una oportunidad única para generar conocimiento sobre los determinantes de la salud en una población caracterizada por el envejecimiento, la cronicidad y la diversidad territorial.

La implicación de Atención Primaria, de los profesionales de la Gerencia Regional de Salud y de miles de ciudadanos voluntarios contribuye de forma decisiva a la construcción de una infraestructura científica nacional que permitirá avanzar hacia una medicina más preventiva, predictiva y personalizada.