Las claves para entender el duelo y acompañar a quien lo está atravesando

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MADRID, 11 Jun. (EDIZIONES) -

"Nuestra sociedad es tanatofóbica, es decir, nos crían, nos educan, y hasta nos forman de espaldas a la muerte, y a esas emociones desagradables pero necesarias para elaborar la pérdida", tal y como sostiene en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus José González, que es psicólogo especializado en procesos de duelo.

Y resalta en su libro 'La tristeza se cura' (Rocaeditorial), motivo por el que le entrevistamos, que ya desde nuestra primera infancia se evita hablar de la muerte delante de nosotros, y se nos muestra que se debe ir a los funerales rápido, dar el pésame velozmente, y si vemos a alguien llorar demasiado en esos escenarios trasladarle la necesidad de que debe ser fuerte y que deje de llorar.

No obstante, tal y como resalta, el duelo es una de las experiencias humanas más universales, al tiempo que somos el único animal que sabemos con certeza que va a morir. "En nuestra sociedad parece que todas estas emociones están cortocircuitadas y que son un fallo del sistema, pero es necesario digerirlas para poder elaborar la pérdida. De hecho, muchos duelos se cronifican porque nuestra sociedad no permite esa digestión. Es una herramienta más que está en nosotros y que tiene una utilidad concreta. Esto nos ha permitido avanzar como especie, pero en la actualidad cada vez más se permiten muy poco estas emociones como la tristeza", subraya este experto con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico de personas que atraviesas situaciones de pérdida.

Cuenta que en todo proceso de duelo se necesita un doble mecanismo de defensa. Por un lado, habla José González de la conexión vital, de las cosas, acciones o cosas que me conectan con la vida para tener alergia y esperanza; pero, en el otro lado, señala a aquellos bastones, a esas acciones, personas, o espacios, donde conectar con esa tristeza, rabia, enfado, o culpa que me ha provocado ese duelo, "y para esto hay menos voluntario".

"Cuando estamos atravesando un duelo es como un péndulo que funciona y que no se queda anclado en ninguno de los dos momentos. De ahí que podamos atravesar días buenos y días malos, podamos tener momentos negros para tener momentos blancos. Sino todo se convierte en algo gris, y se puede cronificar esa tristeza, ese dolor que me ha generado la pérdida", mantiene.

LOS DUELOS SECUNDARIOS, UNA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES

Es más, este psicólogo experto en duelo advierte de que, a veces, es más traumática la soledad tras la pérdida, que la pérdida en sí porque, según explica, con esa pérdida personal de algún ser querido, de alguna relación que era importante para nosotros, pueden aparecer otras situaciones que no nos gustan, que llama 'duelos secundarios', como alguien que consideramos que iba a estar ahí a la altura para apoyarnos y nos sorprendemos de que no (también nos sorprendemos con la actuación de personas que no esperábamos en este escenario), por ejemplo.

Preguntado sobre los principales errores que cometemos a la hora de gestionar un duelo, apunta este psicólogo al intentar no permitir 'vomitar' a la persona la emoción desagradable que siente con la pérdida. "La clave está en permitir la conexión con los recuerdos y con la persona que se ha perdido. Lejos de cambiar de tema, lo idóneo es preguntarle por cómo era la persona, anécdotas, recuerdos, su infancia, comida favorita; algo tan sencillo como poner luz a esto facilita la elaboración de la pérdida", defiende. De hecho, indica que en consulta a cada doliente le pide que escriba el título de los diez capítulos de la vida de su ser querido que ha perdido, "una invitación a mirar quién era".

UN TRABAJO DE HONESTIDAD

Por eso, tal y como prosigue José González, "el duelo es un trabajo en honestidad", donde mostrar cómo era realmente la persona que se ha perdido: "Es honesto porque es un trabajo entre el doliente y los vivos; y del doliente consigo mismo porque tras muertes muy importantes en nuestra vida nuestra relación con el mundo cambia y sentimos que nos volvemos más asustadizos y nace esa sensación de injusticia, por la que la gente buena también muere en muchas ocasiones".

Así que apuesta por mirar a la muerte de frente y tener claro que se nos puede arrebatar la vida en un segundo, pero también por trabajar en esta idea de la tanatofobia, de que vivimos de espaldas a la muerte como si no fuéramos a morir. "Cuando miras cara a cara a la muerte se vive de manera más plena y no tan asustados, y de una u otra manera vuelves a la idea de que la vida es finita, y le dedicas la energía a las cosas importantes", insiste este psicólogo experto en duelo.

Destaca igualmente que es importante la tristeza porque si no la permitimos en nosotros ésta se cronificará. "Es como un esguince mal curado porque no lo cuidamos. Hay estudios que dicen que cuando un ser humano se permite llorar no puede llorar más de 12 minutos, pero el problema es que hay alguien de fuera que intenta cortar el llanto. Eso sí, cuando te pasa algo muy duro y te permites llorar emocionalmente te sientes aliviado, aunque suceda lo mismo", subraya.

Es más, sostiene González que detrás del 62% de las consultas de Psicología hay casos de ansiedad, de depresión, etc, tras duelos malos elaborados de forma saludable, porque esas personas no se han permitido la pérdida, la tristeza.

Y recuerda en última instancia este experto que el duelo es todo proceso de pérdida, no sólo de un ser humano querido, sino también tras una ruptura de pareja, por duelos en salud, de proyectos, un duelo de amistad, migratorio, o tras la pérdida de un animal. "El ser humano es un ser vivo en constante pérdida desde el nacimiento, y es uno de los errores que cometemos, el intentar sobreproteger tanto a los niños que les hacemos incapaces de enfrentarse a la vida, una vida donde debemos elaborar las pérdidas, cuando todos tendrán jefes que abusen de ellos, amigos que les traicionen, o personas que les dejen en una relación, y necesitamos elaborar las pérdidas", concluye José González.