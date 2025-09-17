Cistitis en adultos de mediana edad: ¿una alerta temprana de cáncer?

Archivo - Hombre enfermo, cáncer de próstata, inflamación de próstata, eyaculación precoz, problemas de fertilidad, erección o vejiga. Hombre con las manos en la entrepierna, con ganas de orinar: concepto de incontinencia urinaria. Cistitis - NENAD CAVOSKI/ ISTOK - Archivo

Un solo episodio de cistitis aguda, la infección de vejiga más frecuente en adultos, podría ser más que una molestia temporal. Un estudio de la Universidad de Lund (Suecia), publicado en BMJ Public Health, sugiere que esta infección podría alertar sobre la presencia de cánceres urogenitales, como los de próstata, vejiga o endometrio.

El riesgo es especialmente alto durante los tres meses posteriores a la infección, afectando más a los hombres que a las mujeres, y plantea la necesidad de que los médicos investiguen casos de cistitis sin causa aparente.

SE INVESTIGA SOBRE TODO EN ADULTOS DE EDAD MEDIA

Los riesgos parecen ser especialmente altos dentro de los 3 meses posteriores a la infección, lo que sugiere que la cistitis aguda podría ser un marcador clínico útil para el cáncer urogenital, según los investigadores. Los hombres parecen tener mayor riesgo que las mujeres, según indican los hallazgos.

La prevalencia de una infección del tracto urinario (ITU) a lo largo de la vida es del 50 al 60% en mujeres y del 13 al 14% en hombres. Con la excepción de un pico en mujeres jóvenes, las tasas de incidencia de ITU aumentan con la edad tanto en hombres como en mujeres, señalan los investigadores.

Investigaciones publicadas previamente han demostrado que un episodio de cistitis podría estar relacionado con un mayor riesgo de cánceres urogenitales, pero solo se han publicado unos pocos estudios de este tipo y no incluyeron datos de centros de atención primaria, que es donde se diagnostican la mayoría de los casos de cistitis aguda.

Para intentar llenar este vacío de conocimiento, los investigadores analizaron varios registros nacionales completos de población y salud y fuentes de datos de atención primaria que contenían información a nivel individual sobre todas las personas que vivieron en Suecia desde 1997 hasta fines de 2018. Durante este período, se disponía de datos de 1.668.371 (47%) hombres y 1.889.211 (53%) mujeres, de los cuales 605.557 (17%) personas fueron diagnosticadas con cistitis aguda por primera vez.

RIESGO POR TIPO DE CÁNCER Y DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La mayoría de estos diagnósticos (91%) se realizaron en centros de Atención Primaria y la mayoría de los casos fueron mujeres (71%; 427.821). Durante un período promedio de seguimiento de 15 años, un total de 257.026 (poco más del 7%) personas fueron diagnosticadas con cáncer urogenital, la mayoría de las cuales eran hombres (77,5%; 199.144).

La edad promedio en el momento del diagnóstico de cáncer fue de 73 años, siendo el cáncer de próstata el tipo de cáncer más común (62%), seguido por el cáncer de vejiga (16,5%) y el cáncer de endometrio (revestimiento del útero) (10%).

La cistitis precedió al diagnóstico de cáncer en 24.137 personas, lo que representa casi el 9,5% del total de personas diagnosticadas con cáncer durante el período de estudio. La edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 76 años: el cáncer de próstata fue el diagnóstico más común (39,5%), seguido del cáncer de vejiga (32%) y el cáncer de endometrio (14%).

Los riesgos de un diagnóstico de cáncer urogenital fueron mayores en todos los grupos de edad entre aquellos que habían tenido un episodio de cistitis, y alcanzaron su punto máximo dentro de los tres meses siguientes a la infección, especialmente en el caso de los cánceres de próstata y vejiga, pero persistieron durante varios años en el caso de la mayoría de los cánceres.

En el caso del cáncer de próstata, el riesgo, medido como razón de incidencia estandarizada dentro de los tres meses siguientes a la infección, fue siete veces mayor en quienes habían tenido la infección que en quienes no la habían tenido.

Esto corresponde a una tasa de cáncer excesiva de casi 551 por cada 10.000 personas-año, una unidad de medida que combina el número de personas y el tiempo de observación. Por ejemplo, 10.000 pacientes monitoreados durante un año o 1.000 pacientes monitoreados durante 10 años.

De igual manera, el riesgo de cáncer de vejiga fue 3,5 veces mayor en hombres y más de 3 veces mayor en mujeres que habían tenido cistitis que en quienes no la tuvieron durante el período de seguimiento. Esto corresponde a una tasa de aproximadamente 40 y casi 8 casos de cáncer más, respectivamente, de lo esperado por 10.000 personas-año.

En general, el riesgo de cáncer urogenital fue casi 34 veces mayor en los hombres y 30 veces mayor en las mujeres, dentro de los tres meses posteriores a la infección, lo que corresponde a casi 484 y 96 tasas de cáncer excedentes/10.000 personas-año, respectivamente.

Si bien los riesgos disminuyeron con el tiempo, persistieron durante todos los períodos de seguimiento para ambos sexos. Por ejemplo, entre 3 y 12 meses después de la infección, las tasas de cáncer por 10.000 personas-año fueron superiores a 79 en hombres y superiores a 19 en mujeres. Y después de 5 años, estas tasas eran de aproximadamente 9 en hombres y 2,5 en mujeres.

En general, los hombres que habían tenido cistitis parecían tener mayor riesgo de cáncer urogenital que las mujeres: por ejemplo, su riesgo de cáncer de vejiga era el doble para los de 50 años, un 57% más alto para los de 60 años y un 23% más alto para los de 70 años.

CONCLUSIONES: LA CISTITIS COMO ALERTA TEMPRANA PARA LOS MÉDICOS

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones firmes sobre la relación causa-efecto. Los investigadores reconocen que carecían de confirmación microbiológica de la infección por cistitis o de información sobre factores potencialmente influyentes, como el tabaquismo y las enfermedades subyacentes, como la obesidad y la diabetes no diagnosticada.

El presente estudio refuerza la evidencia acumulada de que las infecciones son marcadores de un mayor riesgo de cáncer. Para los médicos, los hallazgos indican que la cistitis aguda podría ser un marcador clínico de cáncer urogenital (al menos cuando no hay otra causa evidente), y en particular de cáncer urogenital oculto, ya que el riesgo de cáncer alcanzó su máximo en los 3 meses posteriores al diagnóstico de cistitis", señalan.

"Es plausible que el cáncer urogenital, y quizás incluso los cambios precancerosos en los órganos urogenitales, puedan aumentar el riesgo de cistitis debido al compromiso del tracto urinario y de las defensas del huésped", concluye.