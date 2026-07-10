CISNS.- Cantabria aconseja a Mónica García que construya acuerdos para mejorar el sistema sanitario

El consejero de Salud, César Pascual, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha aconsejado este viernes a la ministra del ramo, Mónica García, que construya acuerdos para mejorar el sistema sanitario español.

"La sanidad española necesita consenso, no propaganda", ha señalado en un comunicado el consejero, que ha opinado que García "aún está a tiempo de rectificar".

Tras la celebración este viernes en Madrid del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Pascual ha asegurado que todas las comunidades han exigido a la ministra, "por enésima vez", que lidere una reforma "consensuada, viable y sostenible" del Estatuto Marco "muy necesaria".

En este sentido, ha celebrado que todas las regiones mantengan un frente común para garantizar "el equilibrio entre los derechos de los profesionales y la sostenibilidad del sistema" y le han instado a "sentarse a negociar".

El titular de Salud ha matizado que el CISNS "difiere mucho del objetivo que se habían marcado las comunidades autónomas", ya que García "ha vuelto a confundir firmeza con obstinación", porque sigue insistiendo en mantener un texto rechazado "una y otra vez" por profesionales, sindicatos, organizaciones médicas y comunidades autónomas. "Eso no es liderazgo, es incapacidad para escuchar", ha apostillado.

Una vez más, ha dicho Pascual, "todas" las comunidades autónomas han hecho los deberes y han puesto en bandeja al Ministerio la solución de un conflicto "que se ha enquistado por ignorar reiteradamente las advertencias de las comunidades autónomas y negarse a escuchar a los profesionales".

"No pedimos perpetuar la precariedad, sino lo contrario: un Estatuto Marco que mejore de verdad las condiciones de los profesionales, que sea viable, que respete las competencias de las comunidades autónomas y que venga acompañado de la memoria económica que exige cualquier reforma seria", ha sentenciado.

Por otro lado, Pascual se ha mostrado "sorprendido" porque se acuse a las regiones de no querer mejorar las condiciones laborales de los profesionales, "lo que está muy lejos de la realidad".

"Contratamos, organizamos los servicios, negociamos con nuestros profesionales y destinamos la mayor parte de nuestros presupuestos a la sanidad pública. Por eso, quienes sostienen diariamente el Sistema Nacional de Salud no necesitan lecciones de compromiso", ha advertido.

Finalmente, el titular de Salud ha expresado su preocupación porque el Ministerio pretenda convertir "un conflicto que ha generado con su forma de negociar en un problema de gestión de las comunidades".

"La huelga convocada para septiembre no es contra los gobiernos autonómicos sino contra un proyecto del Ministerio y contra una negociación que ha fracasado", ha concluido.