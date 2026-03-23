Cirujanos orales y maxilofaciales señalan al bruxismo como una causa prevalente de la cefalea crónica

Servicio de Cirugía Oral, Maxilofacial y Odontología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del servicio de Cirugía Oral, Maxilofacial y Odontología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa han advertido del bruxismo como una causa prevalente de la cefalea crónica, uno de los motivos más frecuentes en adultos para acudir al médico.

"El hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes puede provocar un dolor que, si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede llegar a cronificarse", han apuntado desde el centro, desde donde han explicado que la tensión continuada puede irradiar dolor hacia las sienes, la frente o zona cervical, provocando cuadros que el paciente identifica como cefaleas o migrañas.

En muchas ocasiones, no se identifica este problema hasta que aparecen síntomas como la cefalea, dolor en los oídos o en la cara, alteraciones de la ATM (articulación temporomandibular), contracturas en las cervicales, dolor y sensibilidad dental, claudicación o cansancio al masticar o, incluso, trastornos del sueño como ronquidos o apneas.

"El bruxismo es un trastorno muy frecuente que, además de poder dañar los dientes y la musculatura mandibular, puede generar ciertas complicaciones como la cefalea", ha advertido el jefe del equipo Maxiloface en el servicio de Cirugía Oral, Maxilofacial y Odontología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, Néstor Montesdeoca.

Entre los efectos más comunes que suelen afectar a la salud bucal se encuentran los dientes aplanados o atricciones dentales, esmalte dental desgastado o úlceras en la parte interior de los carrillos, pero recalcan que esta tensión continuada puede irradiar dolor hacia los músculos temporales, la frente o la zona cervical, provocando cuadros que el paciente identifica como cefaleas o migrañas.

"Es de vital importancia acudir a un especialista en cirugía oral y maxilofacial ante estos síntomas, ya que, si no se identifican, el dolor tiende a cronificarse y alterar la ATM", ha remarcado Montesdeoca.

Los especialistas han indicado que los principales signos de alarma para acudir a consulta deben ser, además de la cefalea matutina, la presencia de rigidez en la mandíbula al despertar, contracturas cervicales, dolor facial o sensación de oído taponado. "Identificar el bruxismo a tiempo permite realizar un abordaje efectivo que elimine la tensión, alivie los síntomas y prevenga su reaparición", ha indicado Vithas en un comunicado.

En cuanto a sus causas, el bruxismo se debe principalmente a causas emocionales o estrés, maloclusiones dentales o exceso de energía que no se libera. Además, el especialista ha resaltado la importancia de detectar si apretar los dientes es un hábito o estrategia de afrontamiento y concentración ante la frustración o la ira, si se debe a alteraciones en el tamaño de los maxilares que no permiten que la arcada dental superior encaje correctamente con la inferior o a una prematuridad en los contactos dentales provocados por las muelas del juicio y que debutan por la noche en forma de bruxismo.

En función de la naturaleza del origen del bruxismo y de su gravedad, han indicado desde Vithas, puede solucionarse corrigiendo la posición de la boca durante el descanso mediante férulas de descarga o a través del empleo temporal de relajantes musculares.

Sin embargo, cuando el desgaste ha causado daños graves, puede ser necesario que el paciente se someta a una reparación dental mediante coronas o composites, han señalado desde el centro hospitalario.

En los casos más persistentes, cuando la sobrecarga muscular es intensa y no mejora con medidas habituales, desde Vithas han recordado que existen tratamientos como la infiltración con toxina botulínica que ayudan a relajar la musculatura y aliviar el dolor.