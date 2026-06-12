Archivo - Cirugía de Mohs "ayuda a conservar la mayor cantidad posible de piel sana" en algunos cánceres cutáneos, según experta - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Dermatología Quirúrgica y Cirugía de Mohs del Hospital Quirónsalud Vizcaya, la doctora Irati Allende, ha señalado que la cirugía de Mohs "ayuda a conservar la mayor cantidad posible de piel sana" en determinados cánceres cutáneos, los cuales posibilita tratar con precisión.

Esta técnica "permite analizar el tejido capa a capa y comprobar si el tumor ha sido extirpado por completo antes de cerrar la herida", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que el mantenimiento de tejido cutáneo sano es "algo especialmente relevante" cuando se tratan "áreas como la cara, la nariz, los párpados, los labios, las orejas o las manos".

En este sentido, y a colación de la celebración, este sábado, 13 de junio, del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, el grupo sanitario Quirónsalud ha afirmado que "cuando aparece un tumor cutáneo, el abordaje depende del tipo de lesión, su localización, su tamaño, sus características y los antecedentes del paciente".

"En determinados casos, especialmente en carcinomas localizados en zonas visibles o anatómicamente delicadas, la cirugía de Mohs permite extirpar el tumor con un control microscópico de los márgenes durante el propio procedimiento", ha continuado al respecto, tras lo que ha puesto de relieve, no obstante, la importancia de la prevención para no llegar a este punto.

Según ha señalado, la piel "acumula el daño solar a lo largo de la vida", por lo que "las quemaduras, las exposiciones intensas y la radiación ultravioleta repetida pueden favorecer la aparición de lesiones precancerosas y tumores cutáneos". Ante ello, Allende ha recordado "la importancia de la fotoprotección, la autoexploración y la consulta precoz ante cualquier cambio sospechoso en la piel".

"Es importante no banalizar las lesiones de la piel y consultar cuando una herida no cicatriza, una costra reaparece, una lesión sangra o un lunar cambia de forma, color o tamaño", ha proseguido esta especialista, para agregar que "el cáncer de piel no es una única enfermedad". "Existen tumores muy diferentes entre sí, desde carcinomas basocelulares o epidermoides hasta el melanoma, que es menos frecuente, pero potencialmente más agresivo", ha divulgado.

PREVENCIÓN

En este contexto, ha expuesto que la radiación ultravioleta "es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de piel", por lo que ha insistido en que la protección solar "debe formar parte de los hábitos cotidianos, no limitarse únicamente a la playa o a los meses de verano". "El bronceado no es un signo de salud, es una respuesta defensiva de la piel ante una agresión", ha corroborado, para añadir que "cada persona tiene un fototipo y una capacidad distinta para tolerar la radiación solar".

A su juicio, es oportuno "combinar el uso de fotoprotectores con medidas físicas, como sombreros, gafas de sol, ropa adecuada y sombra, además de evitar exposiciones prolongadas en las horas centrales del día". "La piel tiene memoria", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que no se puede "borrar el daño solar acumulado", pero sí "evitar seguir dañándola".

Precisamente cuando este daño se ha producido, Quirónsalud ha apuntado que la cirugía de Mohs "se utiliza principalmente en determinados carcinomas basocelulares y epidermoides, sobre todo cuando se encuentran en zonas de alto riesgo, presentan bordes mal definidos, han reaparecido tras un tratamiento previo o requieren un control más exhaustivo de los márgenes". "El objetivo es combinar seguridad oncológica y preservación del tejido sano", ha explicado.

"En Dermatología quirúrgica, no solo buscamos extirpar el tumor, sino hacerlo de la forma más precisa posible y planificando también la reconstrucción posterior", ha sostenido Allende, quien ha declarado también que "la detección precoz sigue siendo fundamental". "Cuanto antes se diagnostica una lesión, más opciones tenemos de tratarla de forma eficaz y menos agresiva", ha abundado.

Por último, ha centrado su mensaje en tres aspectos, que son "proteger la piel del sol, revisar de forma periódica lunares y lesiones, y consultar ante cualquier cambio persistente", ya que la prevención y el diagnóstico precoz "son las herramientas más importantes frente al cáncer de piel".