La cirugía bariátrica mejora la función cognitiva en personas con enfermedad hepática metabólica, según un estudio

Archivo - Investigadoras Incliva - INCLIVA - Archivo

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, y la Universitat de València (UV) han llevado a cabo un estudio que evidencia que la cirugía bariátrica no solo favorece la pérdida de peso, sino que también mejora la función cognitiva y la calidad de vida en personas con obesidad y enfermedad hepática metabólica.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Surgery for Obesity and Related Diseases', subraya la importancia de abordar la obesidad desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta no solo los aspectos físicos, sino también los neurológicos y psicológicos, según ha informado el Incliva en un comunicado.

La cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico destinado a perder peso en personas con obesidad, mediante la modificación del sistema digestivo para reducir la capacidad del estómago o la absorción de nutrientes, cuando otros métodos como la dieta o el ejercicio físico no han sido eficaces.

La relevancia de este trabajo es "elevada", ya que la enfermedad hepática metabólica es actualmente la enfermedad hepática más frecuente a nivel mundial, estrechamente relacionada con la obesidad, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Puede progresar hacia formas más graves como cirrosis o carcinoma hepatocelular y supone un importante problema de salud pública.

Además, su impacto no se limita al hígado, sino que también afecta a la función cognitiva y al bienestar general del paciente. Hasta un 70% de los pacientes con enfermedad hepática metabólica y obesidad presentan deterioro cognitivo leve, con problemas de memoria, atención y concentración, lo que repercute negativamente en su calidad de vida. A pesar de que la cirugía bariátrica ha demostrado ser eficaz para la pérdida de peso y la mejora metabólica, su efecto sobre la función neurológica "no había sido suficientemente estudiado".

MEJORA COGNITIVA TRAS LA INTERVENCIÓN

El estudio, de carácter prospectivo longitudinal, con seguimiento antes y después de la cirugía, incluyó a un total de 53 pacientes con obesidad y enfermedad hepática metabólica sometidos a cirugía bariátrica entre los años 2021 y 2023. Los pacientes fueron evaluados en tres momentos: un mes antes de la cirugía y a los 3 y 6 meses después de la misma, mediante pruebas neuropsicológicas, cuestionarios de calidad de vida y análisis clínicos.

Además, se compararon los resultados con los de un grupo de control sano con características demográficas similares para establecer valores de referencia. Los resultados indican mejoras en la función cognitiva y en la calidad de vida tras la cirugía, lo que "aporta nuevas evidencias sobre el impacto positivo de este tratamiento más allá de la pérdida de peso".

El estudio se ha realizado en el laboratorio de Deterioro Neurológico de la Universitat de València-INCLIVA y el Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico de València en colaboración con los servicios de Cirugía General y Anatomía Patológica del Hospital Clínico de València, así como con la Unidad de Análisis de Biomarcadores de INCLIVA.

La investigación forma parte de la tesis doctoral de Concepción Gómez Medina, dentro del programa de doctorado en Medicina de la Universitat de València y ha sido coordinado por la doctora Carmina Montoliu Félix, del Grupo de Investigación en Deterioro Neurológico de INCLIVA y la Universitat de València.

Como investigadoras principales han participado las doctoras Concepción Gómez Medina, primera autora del artículo y hepatóloga -entonces en el Hospital Clínico Universitario de València y actualmente en el Hospital Universitario de La Plana-; María Pilar Ballester, autora de correspondencia, del mismo grupo de investigación y de la Unidad de Hepatología del Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Clínico Universitario de València; María Desamparados Escudero García, también vinculada a este grupo y a dicha unidad; y Paloma Lluch García, del Grupo de Investigación de Enfermedades Digestivas de INCLIVA y de la misma unidad clínica.