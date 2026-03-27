Los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a los adultos a dejar de fumar, pero no están exentos de riesgos

Archivo - Cigarrillo electrónico. - DANCHOOALEX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis de estudios existentes, codirigido por un investigador de salud pública de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos), concluye que los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan sistemáticamente a los adultos a dejar de fumar, una conclusión que coincide notablemente en casi una década de estudios.

En una "revisión de revisiones", publicada en 'Addiction', se examinaron 14 revisiones sistemáticas que abarcan 109 estudios primarios realizados entre 2014 y 2023. En 21 metaanálisis independientes, todas las estimaciones combinadas apuntaban en la misma dirección: los fumadores que usaban cigarrillos electrónicos con nicotina tenían más probabilidades de dejar de fumar que aquellos que usaban la mayoría de los otros métodos.

El estudio revela que los cigarrillos electrónicos con nicotina se asocian con tasas de abandono del tabaquismo entre un 20% y un 40% superiores a las de las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina, como los parches o los chicles, para dejar de fumar durante al menos seis meses. En comparación con los cigarrillos electrónicos sin nicotina o los dispositivos placebo, los cigarrillos electrónicos con nicotina obtuvieron resultados aún mejores, con tasas de abandono del tabaquismo al menos un 46% superiores.

"Nos propusimos determinar si los científicos coinciden en si los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a las personas a dejar de fumar", declara la autora principal, Jamie Hartmann-Boyce , profesora adjunta de políticas y promoción de la salud en la Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts Amherst. "Según la coherencia de los resultados, es evidente que sí".

Sin embargo, advierte que esto no significa necesariamente que los cigarrillos electrónicos sean la mejor opción para dejar de fumar, ni que funcionen para todos. El vapeo también conlleva riesgos para la salud, aunque menores en comparación con los peligros de fumar.

"No solo la persona que fuma se ve afectada por su hábito", señala Hartmann-Boyce. "También las personas que la rodean se ven afectadas por el humo de segunda mano, y el vapeo pasivo no es tan perjudicial como fumar de segunda mano".

La eficacia de los cigarrillos electrónicos puede deberse a algo más que la simple administración de nicotina. "Si analizamos los estudios de neuroimagen, la adicción a menudo no se limita solo a la nicotina", explica. "Existen señales sensoriales que la rodean y que alimentan esos mecanismos de adicción. El vapeo satisface algunas de esas señales de una manera que un parche no lo hace", incluyendo la sensación en la garganta, el movimiento de llevarse la mano a la boca y la exhalación visible.

Hartmann-Boyce señala que muchas de esas mismas características son la razón por la que la captación de jóvenes sigue siendo una preocupación seria. "La principal preocupación con los cigarrillos electrónicos es su uso entre personas que no fuman y que de otro modo no habrían fumado", advierte. "Eso no significa que estos dispositivos no ayuden a la gente a dejar de fumar".

Si bien los cigarrillos electrónicos con nicotina podrían ser más efectivos que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina, aún no está claro si son tan eficaces como los agonistas parciales de los receptores de nicotina, que solo se venden con receta médica. La vareniclina, comercializada como Chantix en Estados Unidos, puede disminuir la satisfacción al fumar y reducir los antojos de abstinencia.

"No contamos con suficientes estudios para comparar estos fármacos con los cigarrillos electrónicos de nicotina y determinar si uno es mejor que el otro para ayudar a las personas a dejar de fumar", ,matiza Hartmann-Boyce.

Espera que el nuevo análisis aclare la situación del vapeo. Si bien la evidencia de que los cigarrillos electrónicos con nicotina pueden ayudar a dejar de fumar es más sólida que nunca, la percepción pública del vapeo se ha deteriorado debido a las lesiones pulmonares asociadas con un aditivo presente en algunos productos de vapeo con THC y a las campañas de marketing dirigidas a los jóvenes.

Cuando la mitad de los fumadores diarios de toda la vida mueren a causa de este hábito, Hartmann-Boyce insiste en que la evidencia importa. "Sabemos que los cigarrillos electrónicos no están exentos de riesgos, pero son mucho menos dañinos que fumar", concluye.