Los cigarrillos electrónicos con más nicotina enganchan más: el cambio detectado entre los jóvenes

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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela de Salud Pública y Ciencias de la Longevidad Humana Herbert Wertheim de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han descubierto que el uso de cigarrillos electrónicos con alto contenido de nicotina aumentó drásticamente entre los adultos jóvenes entre 2017 y 2022, y se asoció con una mayor dependencia de la nicotina y un vapeo más persistente.

El estudio, publicado en la revista 'Tobacco Control', revela que para 2022, casi la mitad (49,2%) de los adultos jóvenes que vapeaban a diario utilizaban cigarrillos electrónicos con al menos un 4% de nicotina, considerados productos con alto contenido de nicotina. Entre los vapeadores diarios de 55 años o más, solo el 4,5% utilizaba productos con ese nivel de nicotina.

En general, entre las personas que vapeaban en 2022, la probabilidad de usar un cigarrillo electrónico con alto contenido de nicotina era 12 veces mayor para los jóvenes de 18 a 24 años que para los adultos de 55 años o más.

"La autorización de estos productos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se basó, en parte, en la expectativa de que los beneficios para los adultos fumadores compensarían los riesgos de generar una nueva dependencia a la nicotina entre los jóvenes", plantea John P. Pierce, doctor, autor principal y profesor de la Escuela de Salud Pública Herbert Wertheim.

"Nuestros hallazgos sugieren que este equilibrio debe reevaluarse. Los adultos jóvenes están optando desproporcionadamente por productos con alto contenido de nicotina, incluso de las mismas marcas que utilizan los adultos mayores, y este consumo se asocia con una dependencia a la nicotina considerablemente mayor".

Los investigadores analizaron datos del Estudio de Evaluación de la Población sobre el Tabaco y la Salud (PATH, por sus siglas en inglés), un estudio representativo a nivel nacional que realiza un seguimiento del consumo de tabaco y nicotina en los EE. UU. El análisis incluyó encuestas realizadas en 2017, 2019, 2021 y 2022, así como datos longitudinales de 2.356 adultos que vapearon en 2019 y cuyos comportamientos fueron monitoreados hasta 2022.

En 2017, menos del 4% de las personas que vapeaban declararon usar un cigarrillo electrónico con al menos un 4% de nicotina. Entre los jóvenes de 18 a 24 años que vapeaban a diario, esa cifra aumentó del 3,1% en 2017 al 40,1% en 2019 y al 49,2% en 2022. En comparación, el 32,8% de los vapeadores diarios de entre 25 y 34 años, el 17,6% de los de entre 35 y 54 años y el 4,5% de los mayores de 55 años utilizaron productos con alto contenido de nicotina en 2022.

El aumento del vapeo con alto contenido de nicotina coincidió con un incremento sustancial de la dependencia a la nicotina entre los jóvenes que vapeaban exclusivamente. En 2017, los jóvenes de 18 a 24 años que vapeaban exclusivamente presentaban índices de dependencia a la nicotina considerablemente inferiores a los de quienes fumaban exclusivamente cigarrillos. Para 2022, sus índices de dependencia habían alcanzado un nivel equivalente al de los jóvenes de 18 a 24 años que fumaban exclusivamente en 2017.

El estudio también reveló que la concentración de nicotina estaba asociada con la dependencia en todos los grupos de edad. Las personas que usaban cigarrillos electrónicos con alto contenido de nicotina presentaban mayores niveles de dependencia que quienes usaban productos con menor concentración. Entre quienes vapeaban en 2019, quienes usaban cigarrillos electrónicos con alto contenido de nicotina tenían un 31% menos de probabilidades de mantenerse abstinentes cuatro años después. En general, el 40,9 % de quienes vapeaban en 2019 (incluidos quienes no vapeaban a diario) se mantenían abstinentes para 2022.

Los investigadores señalan que la marcada diferencia de edad en la concentración de nicotina utilizada plantea interrogantes sobre el papel del marketing. Entre quienes consumían las mismas marcas, los jóvenes de 18 a 24 años eran más propensos que los adultos de 25 años o más a elegir versiones con alto contenido de nicotina. Dos marcas con diferencias particularmente grandes se han promocionado mediante influencers pagados en redes sociales, aunque el estudio no se diseñó para determinar si el marketing influyó en que los adultos jóvenes eligieran productos con mayor contenido de nicotina.

Los autores señalan que el estudio no puede establecer que los cigarrillos electrónicos con alto contenido de nicotina causaran directamente el aumento de la dependencia a la nicotina, ya que se trató de un estudio observacional y no de un ensayo clínico aleatorizado. Los investigadores también indican que muchos participantes, sobre todo durante los dos primeros años, desconocían la concentración de nicotina de su cigarrillo electrónico, lo que tendería a hacer que las estimaciones del estudio fueran más conservadoras.

Los hallazgos también plantean interrogantes sobre si los cigarrillos electrónicos con alto contenido de nicotina siguen cumpliendo con los estándares de salud pública requeridos para la autorización de comercialización de la FDA. Los investigadores argumentan que la evidencia justifica una reevaluación urgente para determinar si los beneficios de estos productos para los adultos fumadores siguen superando el riesgo de generar dependencia a la nicotina en las personas que no fuman.

"Necesitamos comprender no solo quién usa estos productos, sino también cómo el contenido de nicotina, el diseño del producto y el entorno de marketing influyen en los patrones de uso a largo plazo", destaca Pierce.

Investigaciones anteriores han cuestionado la eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. En este estudio, explica, "hemos documentado que los productos con alto contenido de nicotina han creado una nueva generación de personas dependientes de la nicotina".