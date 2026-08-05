Archivo - Ciertos grupos sanguíneos pueden provocar mayor riesgo de muerte en pacientes sometidos a hemodiálisis, según estudio - FLIKCR/GALERIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DEL PERÚ

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka (Japón) ha constatado que ciertos grupos sanguíneos pueden provocar un mayor riesgo de mortalidad en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Kidney International Reports' y liderado por el miembro de la Facultad de Medicina de este centro académico, el doctor Masafumi Kurajoh, ha consistido en un estudio de cohorte prospectivo a gran escala para examinar si la asociación entre el grupo sanguíneo y el riesgo cardiovascular observada en la población general también existe en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Como contexto, los autores de esta investigación han recordado que las personas con grupo sanguíneo O tienen un menor riesgo de enfermedad y mortalidad cardiovascular. Además, otras afecciones no cardiovasculares también se asocian con los grupos sanguíneos, como ciertos tipos de cáncer y patologías infecciosas.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, LA PRINCIPAL CAUSA DE FALLECIMIENTO

Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta a los pacientes en hemodiálisis, los cuales afrontan mayores riesgos que la población general. Por ello, y debido a que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las personas en diálisis, estos especialistas han analizado a 1.671 pacientes en hemodiálisis en 17 centros médicos de la prefectura de Osaka.

Tras un seguimiento de cinco años, periodo de tiempo en el que fallecieron 464 pacientes -278 de ellos por enfermedades cardiovasculares-, se ha observado que los participantes con grupo sanguíneo A presentaban un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, incluidas las cardiovasculares. En cambio, el grupo sanguíneo no se asoció con mortalidad por causas no cardiovasculares, incluidas las muertes por infecciones o neoplasias malignas.

"Un hallazgo particularmente destacable es que si bien el grupo sanguíneo O ha sido asociado con un menor riesgo cardiovascular en la población general, el grupo sanguíneo A se ha asociado con un menor riesgo en pacientes en diálisis", ha señalado Kurajoh, quien ha añadido que "estos resultados sugieren que la enfermedad cardiovascular puede desarrollarse a través de mecanismos diferentes en pacientes en hemodiálisis".

Según recoge este estudio al respecto, el menor riesgo para las personas con grupo sanguíneo O se debe en parte a niveles más bajos de factor de von Willebrand (FvW), una glicoproteína sanguínea, y de factor VIII, una proteína de la coagulación sanguínea. Por su parte, el hecho de que los pacientes con grupo sanguíneo A en diálisis presenten menores riesgos de mortalidad cardiovascular "muestra que es improbable que las diferencias en los niveles de FvW y factor VIII sean la causa principal".

"Actualmente, nuestros hallazgos no justifican modificar las estrategias de tratamiento o prevención en función del grupo sanguíneo", ha expuesto Kurajoh, que ha insistido en que, "sin embargo, comprender por qué el grupo sanguíneo A se asoció con una menor mortalidad cardiovascular podría aportar nuevos conocimientos sobre los mecanismos de las enfermedades cardiovasculares en pacientes en diálisis y ayudar a orientar futuros enfoques preventivos y terapéuticos".