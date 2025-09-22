Los científicos piden medidas urgentes para reducir la exposición de los niños al plástico

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición infantil a los productos químicos utilizados para fabricar artículos plásticos para el hogar presenta riesgos crecientes para la salud que pueden extenderse hasta la edad adulta, según informan expertos de NYU Langone Health (Estados Unidos).

Esta es la principal conclusión tras una revisión de cientos de los últimos estudios sobre el tema, publicado en la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health'. El artículo se publica para coincidir con una reunión de expertos que tendrá lugar la misma semana en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) para discutir el impacto global de los plásticos en la salud humana.

En su informe, los autores describen décadas de evidencia que demuestran que las sustancias que se añaden con frecuencia a los artículos industriales y domésticos pueden contribuir al desarrollo de enfermedades y discapacidades, especialmente cuando se presentan en etapas tempranas de la vida. La revisión se centra en tres clases de sustancias químicas: los ftalatos, utilizados para flexibilizar los plásticos, los bisfenoles, que aportan rigidez, y las sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), que ayudan a los materiales a resistir el calor y repeler el agua.

Los resultados de los estudios, que en conjunto evaluaron a miles de madres embarazadas, fetos y niños, vincularon estas toxinas con una amplia gama de problemas de salud a largo plazo, incluidas enfermedades cardíacas, obesidad, infertilidad y asma.

"Nuestros hallazgos apuntan al papel del plástico en el origen temprano de muchas enfermedades crónicas que repercuten en la adolescencia y la adultez", describe el autor principal del estudio y pediatra Leonardo Trasande. "Si queremos que los niños se mantengan sanos y vivan más tiempo, debemos tomarnos en serio la limitación del uso de estos materiales", añade Trasande, profesor de Pediatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos). Estas sustancias químicas se encuentran en diversos artículos, como envases de alimentos, cosméticos y recibos de papel, señala Trasande, quien también es profesor del Departamento de Salud Poblacional. Los expertos han descubierto que, a medida que los plásticos se utilizan, se calientan o se tratan químicamente, se liberan microplásticos y nanopartículas que son ingeridas.

Se ha demostrado que las sustancias químicas utilizadas en los materiales plásticos provocan una respuesta inmunitaria hiperactiva (inflamación) en los tejidos corporales, además de alterar la función hormonal que influye en numerosos procesos corporales. También se cree que estas sustancias afectan el desarrollo cerebral, y numerosos estudios vinculan la exposición temprana a sustancias con la pérdida de coeficiente intelectual y problemas de desarrollo neurológico como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

La revisión de 'The Lancet' también explora estrategias para reducir el uso de plástico y ayudar a proteger la salud humana. "Hay medidas seguras y sencillas que los padres pueden tomar para limitar la exposición de sus hijos al plástico sin gastar una fortuna", detalla Trasande. Reemplazar los recipientes de plástico por vidrio o acero inoxidable y evitar el uso de plástico en microondas y lavavajillas han demostrado ser útiles, afirma.

A pesar de sus riesgos para la salud, el plástico puede desempeñar un papel esencial en la medicina pediátrica, como su uso en respiradores y sondas de alimentación para bebés prematuros, nebulizadores para niños con asma y mascarillas que ayudan a prevenir la propagación de infecciones. Los hallazgos, según los investigadores, no cuestionan la necesidad de este material en la atención médica, sino que resaltan los peligros de su uso innecesario en otros ámbitos.

Trasande añade que, al ofrecer una orientación clara, los profesionales sanitarios pueden empoderar a los padres para que tomen decisiones informadas sobre los productos que utilizan y orientarlos hacia opciones más seguras. También sugiere que los profesionales sanitarios colaboren con las escuelas y las organizaciones comunitarias para concienciar a las generaciones más jóvenes sobre los riesgos para la salud que supone la exposición al plástico.

A nivel de políticas, los investigadores piden medidas regulatorias más estrictas para reducir el uso de artículos plásticos no esenciales, particularmente en comunidades de bajos ingresos con profundas disparidades en materia de salud.

Su revisión se produce tras la última ronda de negociaciones del Tratado Mundial sobre Plásticos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra el mes pasado. Este tratado, en desarrollo, representa un esfuerzo internacional para combatir la contaminación por plásticos, con más de 100 países que exigen límites legalmente vinculantes a la producción.

Según Trasande, las conclusiones del artículo respaldan la urgente necesidad de un acuerdo fuerte para ayudar a proteger no sólo el medio ambiente sino también la salud humana. Además, señala que, si bien el valor económico de la industria del plástico suele considerarse una barrera para la promulgación de regulaciones, los costos de atención médica resultantes de la exposición son enormes y sus investigaciones estiman que llegan a aproximadamente 250 mil millones de dólares por año solo en los Estados Unidos.

Cabe finalizar destacando que el Tratado Global sobre Plásticos será tema de debate durante el Simposio sobre Plásticos, Salud Humana y Soluciones 2025 de NYU Langone Health. En el evento, expertos debatirán las últimas investigaciones sobre el impacto de los microplásticos en la salud, las últimas novedades políticas y el papel crucial de las regulaciones para abordar esta crisis de salud pública.