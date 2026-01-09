Científicos logran producir células inmunitarias clave en laboratorio, un paso importante para terapias contra el cáncer

Archivo - Laboratorio medicina - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez, investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) han demostrado cómo producir de forma confiable un tipo importante de célula inmune humana, conocida como células T auxiliares, a partir de células madre en un entorno de laboratorio controlado.

Los hallazgos, publicados en 'Cell Stem Cell', superan un importante obstáculo que ha limitado el desarrollo, la asequibilidad y la fabricación a gran escala de terapias celulares. El descubrimiento podría allanar el camino para tratamientos listos para usar más accesibles y eficaces para una amplia gama de afecciones, como el cáncer, las enfermedades infecciosas, los trastornos autoinmunes y más.

"Las terapias celulares modificadas están transformando la medicina moderna", aporta Peter Zandstra, coautor principal y profesor y director de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la UBC. "Este estudio aborda uno de los mayores desafíos para hacer que estos tratamientos vitales sean accesibles a más personas, mostrando por primera vez una forma fiable y escalable de cultivar múltiples tipos de células inmunitarias".

En los últimos años, las terapias celulares modificadas, como los tratamientos CAR-T contra el cáncer, han brindado resultados drásticos que salvan vidas en pacientes con enfermedades que de otro modo serían intratables. Estas terapias funcionan reprogramando las células inmunitarias humanas para que reconozcan y ataquen la enfermedad, convirtiéndolas esencialmente en "fármacos vivos".

A pesar de su enorme potencial, las terapias celulares siguen siendo caras, complejas de producir e inaccesibles para muchos pacientes en todo el mundo. Una de las principales razones es que la mayoría de los tratamientos actuales se elaboran a partir de las propias células inmunitarias del paciente, lo que requiere semanas de fabricación personalizada para cada paciente.

"El objetivo a largo plazo es contar con terapias celulares listas para usar, fabricadas con antelación y a mayor escala a partir de una fuente renovable como las células madre", informa la doctora Megan Levings, coautora principal y profesora de cirugía e ingeniería biomédica en la UBC. "Esto haría que los tratamientos fueran mucho más rentables y estuvieran listos cuando los pacientes los necesiten".

Las terapias celulares contra el cáncer funcionan mejor cuando hay dos tipos de células inmunes presentes: las células T asesinas, que atacan directamente a las células infectadas o cancerosas, y las células T auxiliares, que actúan como conductores del sistema inmune, detectando amenazas a la salud, activando otras células inmunes y manteniendo las respuestas inmunes a lo largo del tiempo.

Aunque se han logrado avances en el uso de células madre para generar células T asesinas en el laboratorio, hasta ahora los científicos no han podido producir de forma fiable células T auxiliares. "Los linfocitos T cooperadores son esenciales para una respuesta inmunitaria fuerte y duradera", avanza Levings. "Es fundamental que contemos con ambos para maximizar la eficacia y la flexibilidad de las terapias disponibles comercialmente".

En este nuevo estudio, los investigadores de la UBC pudieron resolver este desafío de larga data: ajustar señales biológicas clave durante el desarrollo celular para controlar con precisión si las células madre se convertían en células T auxiliares o asesinas.

El equipo descubrió que una señal de desarrollo llamada Notch desempeña un papel crucial, pero a la vez temporal. Si bien Notch es necesario en las primeras etapas del desarrollo de las células inmunitarias, si la señal permanece activa durante demasiado tiempo, impide la formación de linfocitos T auxiliares.

"Al ajustar con precisión cuándo y cuánto se reduce esta señal, pudimos dirigir las células madre para que se conviertan en linfocitos T auxiliares o linfocitos T citotóxicos", detalla el doctor Ross Jones, coautor principal e investigador asociado del Laboratorio Zandstra. "Logramos esto en condiciones controladas de laboratorio, directamente aplicables en la biofabricación en el mundo real, lo cual constituye un paso esencial para convertir este descubrimiento en una terapia viable".

Cabe destacar que los investigadores demostraron que las células T auxiliares cultivadas en laboratorio no solo se parecían a las células inmunitarias reales, sino que se comportaban como ellas. Las células mostraban marcadores de células maduras sanas, portaban una amplia gama de receptores inmunitarios y podían especializarse en subtipos que desempeñan funciones específicas en la inmunidad.

"Estas células se parecen y actúan como auténticos linfocitos T auxiliares humanos", argumenta el coautor principal Kevin Salim, estudiante de doctorado de la UBC en el Laboratorio Levings. "Esto es crucial para el potencial terapéutico futuro".

Los investigadores dicen que la capacidad de generar células T tanto auxiliares como asesinas, y controlar el equilibrio entre ellas, mejorará significativamente la eficacia de las terapias inmunes cultivadas con células madre en el futuro.

"Este es un gran avance en nuestra capacidad para desarrollar terapias celulares inmunitarias escalables y asequibles", finaliza Zandstra. "Esta tecnología sienta las bases para evaluar la función de los linfocitos T auxiliares en la eliminación de células cancerosas y la generación de nuevos tipos de células derivadas de estos linfocitos, como los linfocitos T reguladores, para aplicaciones clínicas".